Tangenti - arrestato il sindaco di Ponzano Romano per corruzione : indagati Coratti e Verdini : Nuovo colpo di scena nell’inchiesta che a dicembre 2016 portò all’arresto di Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Questa volta a finire in manette con l’accusa di corruzione è Enzo De Santis, il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale. Oltre al sindaco arrestato, ci sono anche due indagati in stat...

Tangenti - arrestato sindaco di Ponzano Romano : E' stato arrestato per corruzione dai carabinieri Enzo De Santis, sindaco di Ponzano Romano, comune a nord di Roma. Nell'inchiesta ci sono anche due indagati in stato di libertà, all'epoca dei fatti ...

Tangenti - arrestato sindaco di Ponzano Romano. Perquisizioni per Verdini e Ciocchetti : In manette il sindaco di Ponzano Romano, Enzo De Santis, eletto con una lista civica centrista nel piccolo comune a Nord di Roma. Nell'ambito della medesima inchiesta le forze dell'ordine hanno perquisito le case dell'ex senatore di Ala e Pdl, Denis Verdini, sia a Roma che a Firenze, e di Luciano Ciocchetti, ex vicepresidente della Regione Lazio nella giunta Polverini. Risulta indagato anche Mirko Coratti, ex presidente dell'Assemblea capitolina ...

Tangenti per le pratiche - arrestato funzionario dell'Agenzia delle entrate : Cosenza, un "tariffario" per velocizzare il servizio. Denunciato da un cittadino che si è visto richiedere 300 euro per una successione

Corruzione - arrestato il sindaco di Ponzano : “Tangenti da Sergio Scarpellini” : È accusato di avere ricevuto tangenti da Sergio Scarpellini, l’immobiliarista che un tempo affittava immobili alla Camera e al Senato. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale: è accusato di Corruzione. Ci sono anche due indagati, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali. Per gli inquirenti avrebbero tutti ricevuto benefici da Scarpellini, arrestato dai carabinieri per ...