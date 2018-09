Tabellone Mondiali volley 2018 | date | programma | orari e tv dalla seconda fase alla

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Fossali e Gontero volano nel Tabellone finale di speed - Alipourshena e Rudzinska al comando : Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera. L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Fossali e Gontero volano nel Tabellone finale di speed - Alipourshena e Rudzkinska al comando : Lunghissima giornata ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Innsbruck (Austria) mattinata e pomeriggio riservate alle qualifiche dello speed per entrambi i sessi che hanno messo in palio 16 posti per i tabelloni finali ad eliminazione diretta in programma questa sera. L’Italia porta due alfieri tra i migliori 16: Ludovico Fossali (settimo col tempo di 6.193) e Leonardo ...

Volley - Mondiali 2018 : il Tabellone e il cammino dell’Italia - le possibili avversarie dalla prima fase alla Finale : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Analizziamo nel dettaglio il tabellone degli azzurri e il possibile cammino dei vicecampioni olimpici. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A, un girone che non prevede altre corazzate ma che annovera tra le proprie fila delle formazioni particolarmente insidiose e difficili da ...

Softball - Mondiali 2018 : il Tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv. C’è l’Italia! : I Mondiali di Softball 2018 stanno per avviarsi ai tre giorni in cui un nuovo nome si iscriverà nell’albo d’oro della manifestazione. Dal 10 al 12 agosto, infatti, nella Prefettura di Chiba si svolgeranno i playoff per le medaglie, nei quali, dopo 12 anni, torniamo a trovare l’Italia, qualificatasi dopo aver battuto la Cina nell’ultimo suo impegno nei gironi. Il tabellone dei playoff non è ancora completo perché alcuni ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della seconda giornata. Due ritiri eccellenti nel Tabellone maschile - bene Carolina Marin : Si apre subito con due notizie bomba la seconda giornata dei Mondiali di Badminton in corso a Nanchino, in Cina: nel tabellone maschile si registrano due ritiri eccellenti, quelli del malese Lee Chong Wei, numero due, e del sudoreano Son Wan Ho, numero quattro. Tra le donne ottimo avvio della spagnola Carolina Marin, mentre nel doppio femminile vanno fuori per l’Italia Silvia Garino e Lisa Iversen. Di seguito tutti i risultati della ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il Tabellone dell’Italia. Occasione della vita per le azzurre - India e Irlanda sono dello stesso livello : È successo qualcosa di impronosticabile. L’obiettivo della nazionale italiana di Hockey su prato femminile, come ripetuto a più riprese da Roberto Carta alla vigilia del Mondiale di Londra, doveva essere quello di vincere una partita per approdare così al turno successivo. Le azzurre invece non solo sono volate agli ottavi, ma hanno battuto sia Cina che Corea del Sud, conquistando la seconda piazza nella Pool A (alle spalle della ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il Tabellone ad eliminazione diretta. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2018 di Hockey prato femminile in corso di svolgimento in Inghilterra e si è così definito il tabellone della fase a eliminazione diretta. Le vincitrici dei quattro gruppi (Germania, Australia, Olanda, Irlanda) si sono qualificate direttamente ai quarti di finale e attendono di scoprire le proprie avversarie che usciranno dai playoff di spareggio a cui è ammessa anche l’Italia. La nostra ...

Scherma - Mondiali 2018 : anche Loreta Gulotta accede al Tabellone principale nella sciabola : Tutti gli azzurri in gara hanno superato la fase di qualificazione ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). L’ultima a strappare il pass per il tabellone principale è stata Loreta Gulotta nella sciabola. La siciliana ha ottenuto la qualificazione diretta al termine della fase a gironi, superata con quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurra ha battuto infatti la tailandese Srinualad 5-1, l’ucraina Voronina 5-0, l’atleta di Singapore Lee Ann ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - Tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - Tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Semifinali e Finale Mondiali 2018 | Tabellone - orari - diretta tv e streaming : Si avvicinano le partite decisive, dai quarti di mondiale alla finalissima di Mosca sono nove giorni "di passione": i Mondiali 2018 hanno già perso per strada alcune delle protagoniste...

SEMIFINALI MONDIALI 2018 / Tabellone e calendario : Francia e Inghilterra favorite su Belgio e Croazia : SEMIFINALI MONDIALI 2018, tabellon e calendario: Francia e Inghilterra sono favorite su Belgio e Croazia per arrivare alla finalissima della competizione iridata. Chi vincerà?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:45:00 GMT)

Quarti - Semifinali e Finale Mondiali 2018 | Tabellone - orari - diretta tv e streaming : Si avvicinano le partite decisive, dai Quarti di mondiale alla finalissima di Mosca sono nove giorni "di passione": i Mondiali 2018 hanno già perso per strada alcune delle protagoniste...

SEMIFINALI MONDIALI 2018 / Tabellone e calendario : per i bookmaker vincerà la Francia - ma... : SEMIFINALI MONDIALI 2018: il Tabellone e il calendario, tutti i possibili incroci. Ecco il primo verdetto: di fronte Francia e Belgio, oggi altre due sfide tutte europee(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 08:52:00 GMT)