Svelato il primo passeggero lunare da Elon Musk

(Di martedì 18 settembre 2018) Yusaku Maezawa, il fondatore del colosso giapponese del commercio on line Zozo, il misterioso turista che ha firmato per la prima missionedella SpaceX.lo ha annunciato qualche ora fa, durante la webcast effettuata dal quartiere generale di Hawthorne, in California. Maezawa ha detto di essere affascinato dalla Luna e di aver sempre sognato di poterla vedere da vicino. Il magnate giapponese non sarà solo in questo viaggio cis, ma si propone di scegliere sei o otto artisti, scelti fra pittori, scultori e architetti, con cui condividere questa esperienza letteralmente “fuori del mondo”. Maezawa, che è anche che è un collezionista d’arte, pensa magari di riuscire ad ispirare opere d’arte originali, un po’ come è accaduto con Alan Bean, l’astronauta dell’Apollo 12 recentemente scomparso, che ha continuato a dipingere “la splendida desolazione” della ...