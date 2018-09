Svelato da Musk il primo passeggero che volerà intorno alla luna sul Big Falcon Rocket

Svelato il primo passeggero lunare da Elon Musk : Yusaku Maezawa, il fondatore del colosso giapponese del commercio on line Zozo, il misterioso turista che ha firmato per la prima missione lunare della SpaceX. Elon Musk lo ha annunciato qualche ora fa, durante la webcast effettuata dal quartiere generale di Hawthorne, in California. Maezawa ha detto di essere affascinato dalla Luna e di aver sempre sognato di poterla vedere da vicino. Il magnate giapponese non sarà solo in questo viaggio ...