SUV Hyundai | dal diesel all’idrogeno | una storia di visione tecnologica

gqitalia

: RT @Donneinauto: Suv Hyundai, tutte le novità provate da @Ilaria_Salzano: Kona elettrica, Nexo e 'accessori' anti-ansia... - Ilaria_Salzano : RT @Donneinauto: Suv Hyundai, tutte le novità provate da @Ilaria_Salzano: Kona elettrica, Nexo e 'accessori' anti-ansia... - ItaliaStartUp_ : Hyundai presenta la gamma SUV 2019: foto e dettagli in anteprima - sicurauto : Hyundai presenta la gamma SUV 2019: foto e dettagli in anteprima -

(Di martedì 18 settembre 2018) C’è una caratteristica sopra tutte le altre, che definisce in parte le dimensioni ma soprattutto le ambizioni di una Casa automobilistica: l’attenzione a diverse forme di alimentazione e a molteplici tipi di powertrain. Non sono molti i costruttori che coprono tutto lo spettro del possibile, quanto a sistemi di trazione eè uno di questi. Gli sforzi del brand coreano vanno ovviamente in direzione dei classici carburanti fossili come benzina,e GPL, ma anche delle soluzioni elettrificate – dall’ibrido al full electric passando per il plug-in – e infine dell’idrogeno che è quanto di più innovativo si possa sviluppare nel settore auto. Questa è la teoria e per dimostrare che la distanza con la pratica è breve, anzi nulla,ci ha invitato sulle Dolomiti mettendoci a disposizione tutta la sua gamma di SUV per provarla in lungo e in largo. Tra ...