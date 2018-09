Stella Rossa-Napoli | Ancelotti | ' Ci è mancato poco | ma vietato fare drammi Non partiamo

Ancelotti : "Napoli - 2 punti persi. Stella Rossa furba - nei 15' finali non s'è giocato" : A Belgrado era uscito dal campo felice da giocatore e poi da allenatore. Stavolta Carlo Ancelotti non può esultare. Lo 0-0 del suo Napoli alla prima in Champions contro la Stella Rossa si porta ...

Champions League - Stella Rossa-Napoli finisce 0-0 : Il Napoli non va oltre il pareggio nella prima gara del suo gruppo di Champions. Al 'Maracanà' di Belgrado, la supremazia della squadra di Carlo Ancelotti è netta sulla Stella Rossa, con Insigne che è ...

Stella Rossa-Napoli 0-0 - il muro serbo frena i partenopei in Champions : Al Marakana di Belgrado termina a reti bianche Champions League 2018, Inter-Tottenham. La diretta del match

VIDEO Stella Rossa-Napoli 0-0 - Highlights Champions League : la sintesi e le azioni salienti : Il Napoli sbatte sul muro della Stella Rossa di Belgrado nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Di seguito gli Highlights della sfida. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Gianfranco Carozza roberto.santangelo@oasport.it

Pagelle/ Stella Rossa-Napoli (0-0) : i voti della partita (Champions League girone C) : Pagelle Stella Rossa-Napoli (0-0): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al Marakana di Belgrado nella prima giornata del gruppo C di Champions League(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 23:28:00 GMT)

Stella Rossa-Napoli - Ancelotti : “Siamo stati imprecisi - persi due punti” : E’ un Ancelotti deluso quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post gara: “E’ mancato poco, qualcosa nella finalizzazione. Siamo stati un po’ sfortunati e poco incisivi. Abbiamo perso due punti in un girone difficile, ma restano altre cinque partite. Non dobbiamo essere troppo negativi. Peccato non aver segnato, ci siamo andati vicino”. Sulle perdite di tempo degli avversari, che hanno spesso ...

Napoli - il girone parte in salita : 0-0 all'esordio con la Stella Rossa : Inviato a Belgrado Il Napoli non riesce a sfondare il muro della Stella Rossa. Finisce con un pareggio senza reti l'esordio in Champions League: un passo falso pesante in un girone già...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Stella Rossa-Napoli 0-0. La supremazia partenopea non frutta i tre punti : Nella prima giornata della Champions League di Calcio il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa di Belgrado e così deve accontentarsi di un solo punto al termine di una partita dominata dal punto di vista delle occasioni create. Serbi praticamente inesistenti in fase offensiva. Nel primo tempo è il Napoli a rendersi pericoloso per primo, al 13′ con Insigne che stoppa la palla al limite dell’area e calcia di prima ...

Napoli - la porta è stregata : 0-0 ?all'esordio con la Stella Rossa : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, non va oltre lo 0-0 nel match di esordio contro la Stella Rossa di Belgrado al Marakana. Gli azzurri...

Il Napoli non sfonda il muro della Stella Rossa : a Belgrado è solo 0-0 : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal passato ...

Live Stella Rossa-Napoli 0-0 Dentro anche Hamsik e Ounas : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal passato ...

DIRETTA/ Stella Rossa-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : partenopei in avanscoperta : DIRETTA Stella Rossa Napoli, info streaming video e tv: i partenopei fanno il loro esordio nella nuova Champions League, al Marakana di Belgrado.

Diretta/ Stella Rossa-Napoli (risultato finale 0-0) streaming video e tv : partenopei costretti al pari! : Diretta Stella Rossa Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei affrontano l'esordio nella nuova Champions League, gruppo C(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Champions - Stella Rossa-Napoli 0-0 : 22.57 A Belgrado il Napoli non va oltre il pareggio per 0-0 con la Stella Rossa e inizia l'avventura Champions in sordina Inserito in un girone di ferro il Napoli entra in campo deciso.Ci prova subito Milik,poi Insigne,che coglie la traversa (18').Primo tempo di marca azzurra,ma i padroni di casa riescono a contenere.Ancelotti tenta la carta Mertens e il belga è pericoloso al 64'. Al 67' Rodic salva sulla linea su un sinistro di ...