Stefano Bettarini e Nicoletta Larini Simona Ventura di fronte all' ex marito Temptation

Si scaldano i motori per la prima edizione di Temtpation Island Vip, in onda, a partire da domani, martedì 18 settembre 2018 su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Stefano Bettarini, ex marito della padrona di casa del programma, che ha accettato di mettere alla prova il sentimento per la fidanzata Nicoletta Larini, è protagonista di un siparietto esilarante, a tinte hot.

Stefano Bettarini Per Simona Ventura, Stefano Bettarini sarà il concorrente più faticoso. L'ex calciatore è il suo ex marito, nonchè padre dei suoi figli, ma sarà anche uno dei più "discoli" partecipanti di Temptation Island Vip. DavideMaggio.it è in grado di mostrarvi un breve Video in anteprima esclusiva del programma sulle tentazioni che vede Bettarini protagonista. Tra le acque della Sardegna, il toscano si metterà a nudo

Nel corso dell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, sono stati mostrati altri due rvm, che riguardano tre delle unioni più 'interessanti' della prima edizione di 'Temptation Island Vip', in partenza martedì 18 settembre 2018, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : età - altezza - peso e figli. Tutto sulla coppia : Per tutti è ancora oggi l’ex di Simona Ventura, il calciatore sex symbol che, finita la carriera con il pallone, si è buttato nel mondo dello spettacolo. Tra flirt più o meno clamorosi e qualche buona riuscita sul piccolo schermo, il nome di Stefano Bettarini è più o meno sempre rimasto nell’aria e la sua popolarità con il tempo non accenna a scemare. Ma tra progetti televisivi più o meno di successo, una carriera calcistica decollata ...

Temptation Island Vip, ora quasi ci siamo sul serio. Dopo il grande successo dell'edizione Nip, quella condotta come sempre da Filippo Bisciglia, c'è grande attesa per la prima riservata ai volti noti. A fare gli onori di casa, come è noto, sarà Simona Ventura, che inaugurerà il programma il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il format resta lo stesso: Super Simo racconterà le svolte salienti del docu-reality e

