Spoiler Il Segreto | Fernando interrompe il matrimonio di Irene e Severo

Spoiler Il Segreto : Raimundo inganna tutti gli abitanti di Puente Viejo : La bellissima serie televisiva “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Come avete sicuramente letto negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, nelle puntate che sono andate in onda sugli schermi televisivi spagnoli di recente c’è stato un clamoroso colpo di scena. In particolare Raimundo Ulloa dopo aver scoperto che la sua amata ...

Spoiler - Il Segreto : Julieta - Saul e Mauricio salvano Raimundo - Fernando uccide Fulgencio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera iberica [VIDEO] in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in Spagna, svelano che la vita di Raimundo Ulloa sara' in grave pericolo per colpa di Fulgencio Montenegro. Lo psichiatra, infatti, vorra' vendicarsi del vecchio locandiere, meditando un terribile esperimento, se Julieta, Saul e Mauricio non intervenissero in tempo. Il Segreto, trame ...

Spoiler - Il Segreto : Saul minaccia di morte Prudencio - Raimundo seviziato da Fulgencio : Nuovi colpi di scena nelle puntate de Il Segreto, appena andate in onda nella penisola iberica. [VIDEO]Le anticipazioni spagnole svelano che la vita di Raimundo Ulloa sara' messa in grave pericolo da un crudele piano di Fulgencio Montenegro. Prudencio, nel frattempo, rimarra' sconvolto dopo aver visto Saul vivo e vegeto alla Villa. Il Segreto Spoiler spagnoli: Fulgencio vuole trapanare il cranio di Raimundo Il dottor Zabaleta dichiarera' che ...

Spoiler Il Segreto : Saul scopre che Julieta è stata ricattata da Donna Francisca : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma in autunno su Canale 5 [VIDEO], svelano che Prudencio Ortega tentera' di abusare di sua moglie. Julieta, a questo punto, si rifugera' nel fitto della boscaglia dove sara' ritrovata addormentata da Saul solo dopo alcuni giorni. Qui il ragazzo apprendera' i motivi che hanno spinto l'ex amata a lasciarlo dopo essere stati travolti dalla passione. Il Segreto: Julieta scappa nel bosco ...

Spoiler - Il Segreto : l'emporio dei Miranar viene messo sotto sequestro : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio dei Miranar per vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il Segreto: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime ...

Spoiler Il Segreto : Prudencio scopre che Fernando ha tentato il suicidio : La serie tv di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] continua a regalare emozioni e continui colpi di scena ai suoi numerosi fan. Negli episodi che saranno trasmessi su “Antena 3” questa settimana Prudencio Ortega fara' una confessione inaspettata a Mauricio Godoy. Il marito di Julieta Uriarte rivelera' al capomastro di Francisca Montenegro cosa ha fatto Fernando Mesia prima di rimettere piede nella cittadina di Puente Viejo. Il fratello di Saul ...

Spoiler Il Segreto : profonda crisi coniugale tra Maria e Gonzalo : Dopo varie indiscrezioni sulla serie televisiva “Il Segreto” [VIDEO], che svelavano che prima o poi sarebbe ritornata a Puente Viejo la storica coppia formata da Maria Castaneda e Gonzalo Castro, è arrivata la conferma ufficiale. I due coniugi nei prossimi episodi spagnoli che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” a settembre 2018 rimetteranno piede nella cittadina iberica ma purtroppo il loro rapporto non sara' tutto ...

Spoiler - Il Segreto : Saul salva Julieta - Fè rifiuta di tornare con Godoy e Gracia incinta : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda dal 2 all'8 settembre svelano che Don Ignacio sequestrera' la figlia Julieta in un capanno, mentre Fè scoprira' la verita' sulle lettere di Mauricio. Saul e Prudencio, nel frattempo, decideranno di andare alla ricerca della Uriarte, mentre Gracia rivelera' a Don Anselmo una lieta novella. Il Segreto: Saul salva Julieta, Prudencio cade dal dirupo Don Ignacio obblighera' Julieta ...

Spoiler Il Segreto : Dolores prima di sposare Tiburcio fa i conti con la suocera : Dopo tante sventure, nella soap opera di origini spagnole “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra sono in arrivo nuovi ed emozionanti colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 in autunno ci rivelano che Dolores Asenjo, dopo aver salutato per l’ultima volta l’ex marito Pedro Miranar scomparso misteriosamente in Russia, darà una svolta alla sua vita: la pettegola della ...

Spoiler Il Segreto : la nipote di Consuelo trova una fotografia nel cassetto di Fernando : L’appassionante serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra riesce sempre a stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, Julieta Uriarte trovera' una foto della figlia di Emilia e Alfonso nel cassetto di Fernando Mesia. Il sindaco di Puente Viejo invece, cioè Carmelo Leal, dopo aver appreso qual è il vero ...

Spoiler Il Segreto : Santacruz vuole affidare il figlio alla giornalista Irene : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di coinvolgere il pubblico con numerosi colpi di scena. Negli episodi che dovrebbero essere trasmessi sugli schermi televisivi italiani tra la fine del mese prossimo e inizio ottobre, Severo Santacruz, dopo aver riabbracciato finalmente il suo bambino che in precedenza era stato rapito dalla ...

Spoiler Il Segreto : Marcela partorisce - Pedro muore e Severo condannato all'ergastolo : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto in onda dal 26 agosto al 1 settembre svelano che Marcela partorira' grazie all'aiuto di Fè. Severo, nel frattempo, verra' condannato all'ergastolo, mentre Saul e Prudencio saranno protagonisti di una violenta lite. Infine i Miranar rimarranno sorpresi dalla notizia della morte di Pedro. Il Segreto trame dal 26 agosto al 1 settembre: il parto di Marcela Marcela e Fè decideranno di fare ...

Spoiler Il Segreto : Consuelo salva Francisca dalla fucilazione - Larraz arrestato : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella iberica [VIDEO] in onda ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate autunnali svelano che Donna Francisca verra' condannata a morte dal consiglio dei rivoltosi. Consuelo, nel frattempo, studiera' un piano per liberarla dai guai, mentre Graciano Larraz ricevera' una lettera da parte del figlio. Il Segreto: Donna Francisca condannata a morte La condanna a morte di Donna Francisca Maria Bouzas ...