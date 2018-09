Spese sanitarie | come e quanto si può detrarre su visite mediche | interventi e farmaci

Spese sanitarie - elenco delle detrazioni fiscali nella guida dell'Agenzia delle Entrate : Le detrazioni fiscali per le Spese sanitarie rappresentano il più corposo pacchetto di agevolazioni richieste dai contribuenti italiani in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nell’ultima dichiarazione, modello 730 e Redditi Persone Fisiche riferiti agli imponibili del 2017, sono stati infatti inseriti nell’apposito quadro ben 720 milioni di dati relativi alle Spese sanitarie [VIDEO] dei cittadini. Allo scopo di fare chiarezza ...

Troppe Spese sanitarie per la figlia malata - decidono di separarsi per avere più tutele : La coppia di genitori è felicemente sposata ma le costose spese mediche per la figlia gravemente malata stanno esaurendo tutte le riserve economiche. Per questo ora i due coniugi puntano a separarsi per scavalcare la classifica dei più bisognosi.Continua a leggere