Spagna | via libera all' altovelocità privata

Simon Yates trionfa nella Vuelta di Spagna. A Viviani l'ultima tappa : Bellissima volata in rimonta per 'il Profeta' al terzo successo di tappa in questo Giro. Male in classifica gli italiani

Spagna - via a rimozione salma Franco : 16.57 Il parlamento spagnolo ha approvato il decreto del governo guidato da Pedro Sanchez per l'esumazione dei resti del dittatore Francisco Franco e la rimozione dal memoriale dedicato ai morti della guerra civile. "Giustizia, memoria, dignità. Oggi la Spagna ha fatto un passo storico per riparare i diritti delle vittime del franchismo. Oggi la nostra democrazia è migliore", ha twittato il premier Sanchez dopo l'ok al decreto.

Zamaprini : "Dybala via a gennaio - andrà in Spagna" : Il patron rosanero: "Quando resta in panchina è per il fenomeno Allegri. Venga ad allenare il Palermo, è facile fare il fenomeno con la Juventus'

Diretta/ Inghilterra Spagna (risultato live 0-0) streaming video e tv Canale 5 : formazioni ufficiali - via! : Diretta Inghilterra Spagna, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Nations League. Si gioca nel nuovo tempio di Wembley

Nations League al via su Canale 5 con Germania - Francia e Inghilterra - Spagna : La Nations League, il nuovo torneo ideato e organizzato dall'Uefa, muoverà i primi passi, in un pomeriggio di fine estate, alle 16, sul terreno di gioco dell'Astana Arena, dove il Kazakhstan sfiderà la Georgia. Un derby fra ex repubbliche sovietiche terrà a battesimo la Lega delle Nazioni, che avrà cadenza biennale ed è stata pensata allo scopo di sostituire le sempre più frequenti amichevoli ...

Spagna - pullman contro il pilastro di un viadotto : almeno 5 i morti : È di almeno 5 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un pullman a 5 km da Aviles, nelle Asturie, Spagna. Il mezzo, partito da Gijon, si è schiantato contro il pilone di un viadotto. Anche l'autista del mezzo sarebbe tra i feriti, secondo quanto riporta El Pais.Il pullman si è schiantato frontalmente contro un pilastro in cemento di un viadotto in costruzione. Il conducente avrebbe ...

Open Arms : stop a salvataggi davanti la Libia/ Via dall'Italia : va in Spagna - ora è lì l'emergenza sbarchi : Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più salvataggi davanti alla Libia, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative

Spagna - governo : "resti Francisco Franco via da Valle dei Caduti"/ Ultime notizie : decreto su riesumazione : Il governo spagnolo ha approvato il decreto con il quale dà il via libera alla riesumazione del dittatore Francisco Franco: suoi resti via dalla Valle dei Caduti.

Vuelta di Spagna – A Viviani non basterà partecipare - Elia ha le idee chiare : “voglio battere Sagan” : Elia Viviani e la Vuelta di Spagna, il ciclista italiano pronto a partire per cimentarsi nell’importante corsa a tappe: ecco le sue impressioni su quello che potrà succedere Con la maglia tricolore addosso Elia Viviani partirà presto per Malaga, da dove il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna. Un appuntamento davvero importante per il ciclista italiano, che dopo il titolo di campione d’Italia, i successi di tappa al Giro ...

Vuelta – Tutti gli italiani al via : dopo la Spagna - l’Italia è la Nazione meglio rappresentata : Saranno in tutto 20 gli italiani al via della Vuelta di Spagna 2018 : la corsa iberica pronta a dare spettacolo dal 25 agosto Quanti italiani al via della Vuelta di Spagna 2018! La corsa iberica, che avrà inizio il prossimo 25 agosto, vanterà tra i suoi protagonisti ben 20 ciclisti azzurri. Il tricolore potrà sventolare più di una volta sui podi delle frazioni della competizione spagnola, che tra i favoriti alle vittorie di tappa ha ...

Vuelta di Spagna - presentato il roster del Team Sky : Froome grande assente - al via Castroviejo ed Henao : Il Team Sky senza Thomas e Froome alla Vuelta di Spagna, presentato il roster della squadra britannica che competerà alla corsa iberica Il 25 agosto partirà la Vuelta di Spagna 2018. La corsa iberica, in programma dopo il Giro d’Italia ed Tour de France, preannuncia spettacolo grazie alle sue tappe dure ed insidiose. Tra le altre squadre al via, anche il Team Sky. La squadra maschile britannica è pronta a bissare il successo ottenuto ...

Vuelta di Spagna – Il roster della Quick Step Floors : Viviani capitano : Elia Viviani guida la Quic Step Floors alla Vuelta di Spagna: la formazione Reduce dalle bellissime soddisfazioni agli Europei di ciclismo di Glasgow 2018, Elia Viviani non ha intenzione di fermarsi. Alla sua prima stagione alla Quick Step Floors, il corridore italiano ha ottenuto un successo dietro l’altro, dalla maglia ciclamino al Giro d’Italia al titolo di campione italiano. Adesso, per Viviani si prospetta una nuova sfida: ...

