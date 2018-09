Space Economy | l’Italia dello Spazio alla Farnesina

Space Economy : il Lussemburgo lancia la propria agenzia spaziale : Il Lussemburgo entra nel gruppo dei paesi europei dotati di un’agenzia spaziale nazionale: ko ha annunciato Etienne Schneider Vice Premier e Ministro dell’Economia durante una cerimonia che si è tenuta nella capitale nella giornata di ieri. A differenza delle altre agenzie spaziali che partecipano alle missioni e sostengono la ricerca scientifica – riporta Global Science – la Luxemburg Space Agency (LSA) si concentrerà ...

Space Economy : NASA e SpaceX si preparano al primo volo con equipaggio : Manca meno di un anno al primo volo di prova con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, targato NASA–SpaceX. Secondo quanto previsto dal Commercial Crew Program il test di volo, noto come Demo-2, è programmato per aprile 2019. La navicella Crew Dragon, portata in orbita dal razzo Falcon 9, trasporterà verso la Iss gli astronauti NASA Bob Behnked e Doug Hurley. Il lancio – riporta Global Science – costituisce una ...

Space Economy : NASA - aumento dei fondi per Flight Opportunities : L’amministratore della NASA Jim Bridenstine ha dichiarato di essere favorevole all’aumento dei fondi destinati al programma Flight Opportunities che finanzia il volo di payload scientifici a bordo di veicoli suborbitali e aerei. Il team di Flight Opportunities ha annunciato, lo scorso 29 agosto, la selezione di 15 payload tecnologici idonei al volo. Il punto di forza del programma – secondo quanto dichiarato dalla NASA – è la ...

Space Economy - Italia Economia n. 34 del 22 agosto 2018 : Spazio, nasce il primo Fondo di Venture CapitalNell'anno in cui l'Asi compie 30 anni, nasce anche in Italia il primo Fondo di Venture Capital per il settore spaziale. Ad annunciarlo è stato il ...

Space Economy : SpaceX e Boeing - ritardi nella tabella di marcia? : Continuano i progressi nella preparazione al lancio degli astronauti dal suono americano. Come parte del Commercial Crew Program della Nasa i privati Boeinge SpaceX, stanno testando da diverso tempo le loro navicelle Crew Dragon e Cst-100 Starliner, per raggiungere i requisiti di sicurezza necessari ai primi voli con equipaggio, previsti nel 2020. La scorsa settimana la Nasa ha annunciato che il prossimo 3 agosto, presso il Johnson Space Center, ...

CONFAPI MATERA SU PROGETTO SPARKME E Space ECONOMY : L'iniziativa per la selezione di 20 imprese nazionali e internazionali, che saranno seguite e sostenute da SPARKME, è stata l'occasione per ribadire l'importanza del settore spaziale nell'economia ...

Space Economy - NASA : James Morhard nominato vice di Bridenstine : James Morhard sarà al fianco di Jim Bridenstine come vice amministratore della NASA. Lo ha nominato la Casa Bianca lo scorso 12 luglio e ora la proposta attende la conferma da parte del Senato americano per diventare effettiva. Morhard, ha ricoperto il rulo di sergeant at arms, ovvero ha gestito le diverse procedure per il mantenimento dell’ordine durante le sedute del Senato. Dai primi anni ottanta al 2015 – riporta Global Science ...

Space Economy - spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

online la call per accedere a SPARKme - l'acceleratore dedicato alla Space Economy - : 'Ci aspettiamo ha detto la Cuccarese candidature provenienti dal mondo dell'agricoltura, energia e ambiente, osservazione della terra e, perché no, dall'industria culturale e creativa, anche in vista ...

Space Economy - a Matera nasce la casa delle startup dello spazio : (foto: Pixabay) Saranno le piccole imprese innovative e il Sud a stimolare la crescita di un settore strategico per l’economia italiana: il settore dello spazio. La Space economy italiana sta vivendo oggi un momento di espansione. “Stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo spaziale”, ha spiegato Alberto Tuozzi dell’Agenzia spaziale italiana, durante l’evento di presentazione del bando per startup di Spark Me, primo ...