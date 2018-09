Sony annuncia la line-up per il Tokyo Game Show 2018

Sony annuncia XAV-AX3005DB e AX1000 - compatibili con Android Auto : Sony annuncia a IFA 2018 i nuovi sistemi XAV-AX3005DB e XAV-AX1000 per l'Automobile, compatibili con Android Auto e Apple CarPlay. Scopriamo caratteristiche, prezzi e disponibilità. L'articolo Sony annuncia XAV-AX3005DB e AX1000, compatibili con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia Sapere è Potere : I Decenni : White Studios e Sony annunciano ufficialmente Sapere è Potere: I Decenni, versione riveduta ed aggiornata del celebre party game appartenente alla collana di giochi Play Link, disponibile dal 14 Novembre su PS4. Sapere e Potere torna con I Decenni Il nuovo capitolo introduce un set completamente nuovo di domande, incentrate sulla cultura pop degli ultimi 40 anni, 8 personaggi inediti e 8 poteri che si aggiungono a quelli ...

Sony annuncia Scimpazziamo : Un nuovo party game PlayLink : Sony Interactive Entertainment annuncia ufficialmente l’arrivo sul Playstation Store di un nuovo gioco della collana PlayLink, ci stiamo riferendo a Scimpazziamo, il quale sarà disponibile a partire dal 14 Novembre e supporterà naturalmente i 4 giocatori locali. Scimpazziamo: Il nuovo Gioco PlayLink di Sony Il gioco proporrà numerosi minigiochi (90 in totale) ai quali i giocatori potranno partecipare ...

Sony annuncia il nuovo servizio Virtual Production con Red Bull : ... mentre, simultaneamente, un mixer video, collocato in qualsiasi parte del mondo e che utilizza un normale browser web, effettua l'accesso al servizio Virtual Production. Gli utenti possono passare ...

500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro annunciata da Sony : Saranno disponibili soltanto 50.000 console PS4 Pro in edizione limitata nel mondo e per la prima volta PlayStation®4 , PS4", presenterà un design traslucido di colore blu scuro. Dal lancio della ...

Sony annuncia la splendida PS4 Pro 500 Million Limited Edition per celebrare le 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo : Oggi Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato una speciale edizione di PlayStation 4 Pro (PS4Pro). La "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" (HDD 2TB) sarà disponibile dal 24 agosto 2018 a un prezzo di vendita suggerito di €499,99.Con le vendite globali di PlayStation (PS) che hanno superato quota 525.3 milioni di unità in tutto il mondo, PS4 Pro Limited Edition è un ringraziamento per tutti i fan che hanno sostenuto e ...

Smartphone - Sony annuncia il sensore con la risoluzione più alta al mondo - : Il gigante della tecnologia giapponese ha creato un sensore da 48 mega pixel che funzionerà anche in condizioni con poca luce

Sony annuncia una fotocamera per smartphone da 48 Mpixel : (Foto: Lorenzo Longhitano) Prepariamoci a vedere un balzo nella risoluzione media delle fotocamere da smartphone a partire dal 2019; in queste ore Sony ha infatti preannunciato l’arrivo sul mercato dell’ultimo sensore dalla sua premiata e prolifica gamma Exmor — il modello Imx586, una bestia da 48 Mpixel di risoluzione con diagonale da 8 millimetri che vedrà la luce sui primi dispositivi a partire dall’anno prossimo. Ma perché ...