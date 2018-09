“Sono scappata” La bomba dallo studio di Federica Panicucci Quella telefonata che

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue. No, non c’entra la rissa del quale si è “scusato” sui social, ma del suo rapporto di coppia che oramai non c’è più. Insomma, la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A rivelarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno causato la rottura. La Cristofoli confessa di aver trovato un messaggio compromettente sul cellulare dell’ex re dei paparazzi facendo così sotto intendere un possibile tradimento da parte di Corona. La ragazza spiega la dinamica rispondendo alle domande della conduttricee non si trattiene dal rivelare qualche segreto in più. “No, non ho letto il messaggio per intero e neanche mi interessa”, ha confessato alla, Zoe, “Ma mi sono bastate quelle poche righe per capire la ...