Soldi Lega - il vero motivo dell'accordo sui 49 milioni - in comode rate - : ... responsabile per l'Italia del colosso iberico Acciona, gruppo composto da un centinaio di società presenti in 65 nazioni del mondo e attive nei più svariati settori, dalle costruzioni ai trasporti, ...

[La polemica] Entro il 2025 metà dei lavori in mano ai robot ma Lega e M5s pensano solo a distribuire Soldi ai propri elettori : ...che gli studiosi chiamano "la quarta rivoluzione industriale della storia" che nel giro di pochissimi anni cancellerà milioni di posto di lavoro cambiando radicalmente volto non solo all'economia ma ...

Soldi della Lega - accordo con i pm : via 600mila euro l’anno Un caso lungo 10 anni : le tappe : accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Soldi della Lega - c’è l’accordo con i magistrati : 600mila euro l’anno su un conto dedicato : Accordo raggiunto per un prelievo graduale dei fondi dopo il sì alla confisca di 49 milioni. I Legali del Carroccio presentano ricorso in Cassazione contro il sequestro

Fondi Lega - c'è un accordo con i pm : i Soldi su un conto ad hoc? : La soluzione consentirebbe al partito di sopravvivere e di pagare gli stipendi dei dipendenti. Intanto è stato depositato il ricorso in Cassazione.

Corvo nella Lega : 'Soldi sospetti al partito' : 'Diecimila euro dal patron della Pata per favorire un progetto a Castiglione'. Carra e Dara: 'Tutto falso, faremo denuncia'

Matteo Salvini - il pizzino dal 'Fico' del Lussemburgo : 'Se la Lega ha nascosto i Soldi qua...' : 'Se davvero la Lega ha nascosto la sua cassa nel mio Paese, presto Matteo Salvini scoprirà che il Lussemburgo non è un paradiso fiscale ma seguiamo le regole della trasparenza'. È una minaccia al ...

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore : La procura di Genova a caccia dei Soldi delle truffa ai danni dello Stato. Ipotesi di reato è il riciclaggio. Una parte del denaro sarebbe finita nel Granducato e poi fatta rientrare in Italia. E domenica in edicola tutti i trucchi usati dal Carroccio per sparpagliare il tesoro padano Esclusivo: caccia ai Soldi della Lega " I Soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Ecco perché la Lega deve restituire i 49 milioni. Lo dicono i giudici" ...

Perché i pm cercano i Soldi della Lega in Lussemburgo : Ha portato in Lussemburgo la pista seguita dai pm di Genova a caccia dei 49 milioni che la Lega, quando era guidata da Umberto Bossi, aveva ottenuto come rimborsi elettorali illeciti nel periodo dal 2008 al 2010. soldi che spetta però all'attuale gestione del Carroccio tirare fuori, magari a rate, per evitare che il partito sia costretto a chiudere i battenti (c'è una trattativa in corso su questo fronte). "Noi ...

Fondi Lega - i pm cercano i Soldi in Lussemburgo : spunta l’ipotesi riciclaggio : I giudici di Genova cercano i 49 milioni di euro che la Lega deve restituire allo Stato per la truffa dei rimborsi elettorali in Lussemburgo. Questa è la nuova pista che stanno seguendo, ipotizzando che parte di quei soldi possa essere entrata in Lussemburgo e poi tornata in altro modo in Italia: si valuta, quindi, l'ipotesi di riciclaggio.Continua a leggere

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore : Tutti nati nel 1979, tutti laureati in economia e commercio all'università di Bergamo, dove si sono conosciuti nei primi anni 2000. Un trio al cui vertice c'è proprio il neodeputato e tesoriere. ...

Lega - magistrati all'assalto : si cercano i Soldi in Lussemburgo : Prosegue la caccia ai fondi della Lega. I pm di Genova sono volati in Lussemburgo, per ascoltare alcune persone e setacciare i documenti di un fondo, "Pharus Management", alla ricerca dei 49 milioni spariti, anche se Matteo Salvini ha più volte detto che"è tutto certificato, i soldi non ci sono, né in Italia né in Lussemburgo". Perché, dunque, questa trasferta nel Granducato da parte dei pm? L'ipotesi su cui gli inquirenti vogliono indagare è ...

Fondi Lega - i pm di Genova in Lussemburgo a caccia dei Soldi : I pm di Genova che indagano sui Fondi della Lega sospettano che i 49 milioni "scomparsi" siano finiti in Lussemburgo. E sebbene il leader del Carroccio, Matteo Salvini, abbia più volte spiegato che "è ...

Magistrati in Lussemburgo a caccia dei Soldi della Lega di Matteo Salvini : La Lega di Matteo Salvini deve restituire ben 49 milioni e i pm di Genova non mollano. I Magistrati indagano