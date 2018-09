Soldi della Lega | c’è l’accordo con i magistrati | 600mila euro l’anno su un conto dedicato

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore : La procura di Genova a caccia dei Soldi delle truffa ai danni dello Stato. Ipotesi di reato è il riciclaggio. Una parte del denaro sarebbe finita nel Granducato e poi fatta rientrare in Italia. E domenica in edicola tutti i trucchi usati dal Carroccio per sparpagliare il tesoro padano Esclusivo: caccia ai Soldi della Lega " I Soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Ecco perché la Lega deve restituire i 49 milioni. Lo dicono i giudici" ...

Perché i pm cercano i Soldi della Lega in Lussemburgo : Ha portato in Lussemburgo la pista seguita dai pm di Genova a caccia dei 49 milioni che la Lega, quando era guidata da Umberto Bossi, aveva ottenuto come rimborsi elettorali illeciti nel periodo dal 2008 al 2010. soldi che spetta però all'attuale gestione del Carroccio tirare fuori, magari a rate, per evitare che il partito sia costretto a chiudere i battenti (c'è una trattativa in corso su questo fronte). "Noi ...

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore : Tutti nati nel 1979, tutti laureati in economia e commercio all'università di Bergamo, dove si sono conosciuti nei primi anni 2000. Un trio al cui vertice c'è proprio il neodeputato e tesoriere. ...

Magistrati in Lussemburgo a caccia dei Soldi della Lega di Matteo Salvini : La Lega di Matteo Salvini deve restituire ben 49 milioni e i pm di Genova non mollano. I Magistrati indagano

In Edicola sul Fatto del 13 settembre : la caccia ai Soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo : Genova – l’inchiesta La caccia ai soldi della Lega porta i pm in Lussemburgo Rogatoria nel Granducato, magistrati e finanzieri cercano tracce di una parte dei fondi da sequestrare al partito del ministro dell’Interno di Ferruccio Sansa e Davide Vecchi È caduto giù l’Armando di Marco Travaglio Non possedendo l’iPhone, mi diverto sempre un sacco a origliare gli altri, sul treno o al bar, mentre interpellano Siri, l’assistente digitale ...

Soldi della Lega - i pm di Genova in Lussemburgo : Da una parte la trattativa per rateizzare i 49 milioni di euro e consentire alla Lega di sopravvivere. Dall'altra, proprio nei giorni in cui i vertici del Carroccio stanno decidendo il da farsi, un ...

"Sbagliato sequestrare i Soldi della Lega. Vanno cercati solo i frutti del reato" : la solita, eterna illusione del giustizialismo italiano: nuove leggi e pene più alte per combattere il mostro della corruzione. Carlo Nordio allarga le braccia: 'Il disegno di legge anticorrotti farà ...

"Sequestrate pure Soldi futuri". Ecco il testo della sentenza che "condanna" la Lega : Il tribunale del Riesame di Genova ha accettato il ricorso della procura ligure sul sequestro dei fondi della Lega. I pm potranno dunque ora dare la caccia ai 49 milioni di euro contestati a seguito della condanna (non definitiva) di Belsito e Bossi. E lo potranno fare anche su conti futuri, riferibili al partito, fino al raggiungimento della somma totale. Il Tribunale del Riesame - si legge nella sentenza di 7 pagine - "dispone il sequestro ...

Soldi della Lega - parla Giuseppe Conte : 'Mi limito a prendere atto che...' : 'Mi limito a prendere atto che per un partito politico diventa difficile svolgere attività politica nel momento in cui non c'è disponibilità di risorse finanziarie. Vale per la Lega che per qualsiasi altro partito'. Così il premier Giuseppe Conte sulla decisione del tribunale del riesame di ...

Slitta la sentenza sul sequestro dei 49 milioni della Lega. Il Carroccio : “Soldi in cassa sono frutto di donazioni” : La decisione definitiva sul sequestro dei conti correnti della Lega Nord in relazione alla condanna per truffa sui rimborsi elettorali comminata all'ex segretario Umberto Bossi e all'ex tesoriere Francesco Belsito potrebbe arrivare nella giornata di domani. I giudici si sono riservati di decidere.Continua a leggere

"I Soldi nelle casse della Lega sono somme lecite". La difesa del Carroccio all'udienza del Riesame : "Abbiamo depositato una consulenza per dimostrare che i soldi che la Lega ha in cassa ora sono contributi di eletti, donazioni di elettori e del 2 per mille della dichiarazione dei redditi. sono somme non solo lecite ma che hanno anche un fine costituzionale: consentono al partito di perseguire le finalità democratiche del Paese". Lo ha detto l'avvocato del Carroccio Giovanni Ponti al termine dell'udienza al Riesame. "Dire che sono ...

OROSCOPO PAOLO FOX E CLASSIFICA 2-7 SETTEMBRE/ Quali sono i segni al top della giornata? Toro attento ai Soldi : OROSCOPO di oggi di PAOLO Fox e CLASSIFICA settimanale dal 2 al 7 SETTEMBRE 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: Venere in transito nel segno dei Gemelli. Cancro favorito.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Spike Lee critica Salvini. Il leader della Lega : 'Più Soldi hanno - più sono arroganti' : Così funziona in tutto il mondo. È quello che è accaduto nella Germania nazista contro gli ebrei'. In un' altra intervista , stavolta all' Huffington Post , Spike Lee ha attaccato direttamente il ...

"Troppi poveri costretti a vivere in auto" - il vescovo moralista va in pensione e con i Soldi della Diocesi si regala una magione da 2 - 3 ... : ... ha sostenuto che la magione è stata comprata con fondi messi da parte per pagare la casa e il mantenimento del vescovo dopo il ritiro e che è stata "seguita la politica esposta dal consiglio dei ...