Sky Sport Champions 1a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Vodafone TV - i match di Champions League grazie al canale Sky Sport Mix HD : Vodafone presenta il calendario delle partite di UEFA Champions League visibili su Vodafone TV, attraverso il canale Sky Sport Mix HD. Si parte martedì alle 18.55 con Inter-Tottenham mentre alle 21 verrà trasmessa Liverpool-PSG, avversarie nel girone del Napoli. Il giorno dopo, 19 settembre, andranno in onda Valencia – Juventus e Ajax – AEK rispettivamente alle 21 e alle 18.55. ...

Champions League - Inter-Tottenham in diretta su Sky Sport : le probabili formazioni : Martedì 18 settembre, dopo tanti anni di assenza, i nerazzurri torneranno a giocare nella prestigiosa Champions League. La partita si terrà alle ore 18.55 e si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che per l'occasione sarà gremito di tifosi pronti a supportare la squadra. Quest'anno alcune partite di questo torneo saranno trasmesse anche in chiaro sulle reti Ra, ma purtroppo per seguire Inter-Tottenham sarà necessario essere abbonati ...

F1 Singapore 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : Doveva essere una prima fila Rosso Ferrari (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8) come a Monza ma così non è stato, anzi. A illuminare le qualifiche in notturna del Gran Premio di Formula 1 a Singapore è, invece, la Stella d'Argento di Lewis Hamilton capace di griffare la Q3 con un tempo da paura, quasi sotto il muro dell'1'36«(1'36»015). Il leader del Mondiale è così riuscito a ...

Fino a lunedì 17 Sky Calcio e Sky Sport visibili a tutti senza alcun costo aggiuntivo : Bentornata Serie A! Sky festeggia il ritorno del massimo campionato dopo la sosta per l'impegno delle Nazionali con una sorpresa dedicata a tutti i propri clienti. Fino a lunedì 17 Settembre, Sky Calcio e Sky Sport sono visibili a tutti senza alcun costo aggiuntivo. Sarà quindi possibile vedere integralmente la programmazioni dei canali ...

Inter-Parma : la partita sarà visibile su Sky Sport Serie A e HD e in streaming su SkyGo : Oggi pomeriggio, alle ore 15:00 presso lo Stadio San Siro di Milano, si disputerà il match Inter-Parma. I nerazzurri arrivano al match contro i gialloblu reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Bologna per 0-3. La squadra allenata da Roberto D'Aversa, invece, ha incassato un ko casalingo contro la Juventus. Dai pronostici dei bookmakers, l'Inter appare nettamente favorita, ma il Parma ha dimostrato di saper giocare un buon calcio e ...

F1 Singapore 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8 : Protagonista a parole, protagonista in pista ( Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD. Differita TV8). Nel venerdì di prove libere in vista del Gran Premio di Singapore, Kimi Raikkonen ruba la scena per la seconda volta sia al leader del Mondiale Lewis Hamilton che al compagno di scuderia Sebastian Vettel. E lo fa conquistando il miglior tempo assoluto nella seconda sessione sul circuito cittadino illuminato a giorno del sud-est asiatico. Il ...

Sky Sport Serie A 4a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispe...

UEFA Youth League - in esclusiva Sky Sport HD le prossime tre edizioni : Sky Sport annuncia di aver acquisito i diritti in esclusiva per i prossimi 3 anni della UEFA Youth League, la Champions League dei giovani. Da questa stagione, e fino al 2021, si potranno vedere tutti i migliori talenti del calcio europeo giocare in diretta solo su Sky, con 4 appuntamenti a settimana, 2 partite al martedì e 2 due al mercoledì, fino alla finale di Nyon, in Svizzera, del 29 aprile 2019. Giunta alla sesta edizione, ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 5a giornata Premier e 3a Bundesliga : Premier LEAGUE6 match validi per la quinta giornata(Watford - Manchester United anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) Nel weekend il terzo turno della Bundesliga3 le partite in onda Saranno 10 gli incontri di Calcio Estero in onda in esclusiva sui canali Sport di Sky tra il 14 e il ...

Sport in tv : l'Italbasket su Sky : ... a proporli sono i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Si comincia stasera, venerdì 14, dal PalaDozza di Bologna con gli Azzurri di coach Romeo Sacchetti impegnati contro la Polonia. Palla a due ...

Basket - comincia su Sky Sport la seconda fase delle qualificazioni Mondiali : Venerdì 14 e lunedì 17 settembre torna sul parquet la Nazionale Italiana maschile di Basket, impegnata in due match validi per la seconda fase delle qualificazioni della zona europea ai prossimi Mondiali, in programma in Cina nel 2019. Entrambe le partite potranno essere seguite in diretta esclusiva su Sky Sport Arena. Primo appuntamento al Pal...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Singapore Diretta Esclusiva (13 - 16 Settembre 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. ...

Motorsport - il 30esimo episodio su Sky Sport : Formula 1: arriva Gasly Pierre Gasly ci parla del suo passaggio alla Red Bull a partire dal prossimo anno. Dopo il clamoroso passaggio di Daniel Ricciardo alla Renault si erano alzate diverse voci ...

Napoli-Fiorentina sabato in tv su Sky Sport HD e streaming su SkyGo : Torna il campionato italiano che riparte sabato 15 settembre con tre interessanti e imperdibili anticipi. La prima partita a disputarsi è Inter-Parma, [VIDEO]mentre la seconda è Napoli-Fiorentina alle ore 18.00. Si tratta del match clou di questa quarta giornata di Serie A. Entrambe le compagini si trovano appaiate a 6 punti. I partenopei, da quest'anno guidati da mister Carletto Ancelotti, sono reduci da una sconfitta per 3-0 per mano della ...