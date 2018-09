Sindrome di Asperger | che cos’è la malattia di cui soffre Susanna Tamaro

vanityfair

(Di martedì 18 settembre 2018) «Soffro delladi, è questa la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa». In un brano del suo nuovo libro Il tuo sguardo illumina il mondo (Solferino, 208 pagine, 16,50 euro) in uscita il prossimo 20 settembre, pubblicato sul Corriere della Sera la scrittriceracconta dellacon la quale combatte fin da bambina. «All’epoca della mia infanzia- rivela la scrittrice- simili disturbi non si conoscevano. Nel migliore dei casi venivo considerata strana, prigioniera di una timidezza patologica». «Tutta la vita- racconta- ho lottato contro la complessità dei miei disturbi. Per decenni mi sono colpevolizzata per non riuscire a essere come gli altri, per non essere in grado di affrontare cose che le altre persone consideravano normali». Ladiè un disturbo molto complesso che ...