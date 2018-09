Si presenta al lavoro ubriaco | lo licenziano | ma il giudice lo fa riassumere

La Roma presenta Nzonzi : 'Sono già al lavoro' - : Steven Nzonzi in conferenza stampa ha parlato per la prima volta da giocatore della Roma. Fresco campione del mondo ed ex giocatore del Siviglia, si è già messo al lavoro 'Le vacanze sono finite , ora sono concentrato solo sulla Roma. Spero di essere fisicamente in forma rapidamente, ho lavorato per essere al ...

Andrea Delogu/ “A 13 anni ho presentato il concerto di Cristina D’Avena - da allora amo questo lavoro” : L'autunno di Andrea Delogu sarà ricco di impegni. Per lei quattro programmi da condurre, ma il suo amore per questo mestiere è infinito. La prima volta su un palco, per Cristina D'Avena(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:57:00 GMT)

Penna (M5S) : Campidoglio presenta ‘L’arte ritrovata’ - frutto del grande lavoro del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale : Roma – “Era il 1969 quando fu istituito il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con l’intento di contrastare un fenomeno che stava saccheggiando il più grande museo al mondo: il nostro Paese”. “Un anno prima che l’Unesco indicasse agli stati aderenti l’opportunità di adottare misure di contrasto all’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, l’Italia si dotò di un ...

Milan - Caldara e Higuain sono già al lavoro. Alle 14 la presentazione : il gran giorno di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain. Dopo le visite mediche e gli annunci ufficiali , i due giocatori si sono presentati a Milanello, dove ad attenderli non c'era ovviamente Gattuso, ...

Briga in Piazza del Popolo presenta Che cosa ci siamo fatti - frutto del lavoro dell’ultimo album (video) : Briga in Piazza del Popolo porta Che cosa ci siamo fatti, primo singolo estratto dal nuovo album di inediti rilasciato il 1° giugno scorso. Mattia Bellegrandi è una vecchia conoscenza del palco del Wind Summer Festival, dal momento che è stato presente già in diverse edizioni della manifestazione romana e prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. Il brano è dedicato a tutte quelle storie d'amore che non finiscono per il verso giusto ma ...

Lavoro; presentato programma lavoro 'Umbriattiva' 2018; Paparelli : '30 milioni di euro per politiche attive' : UMWEB, Un quadro organico di interventi di politiche attive per fronteggiare le criticità del mercato del lavoro umbro, aumentare l'accusabilità e contribuire alla crescita del sistema e delle ...

Rappresentatività sindacale - Conflavoro Pmi plaude al ministro Di Maio : La strada è finalmente quella giusta" : E che rappresenti davvero gli interessi del mondo del lavoro, di imprese e lavoratori, e non solo quelli dei corpi intermedi." Conflavoro Pmi, dunque, già da tempo segue molto da vicino e con estremo ...

Di Maio presenta al Senato i programmi per lavoro - pensioni e imprese : Il Decreto Dignità è in dirittura d'arrivo . Lo ha confermato, in audizione alle commissioni lavoro e industria del Senato, il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , a dieci ...