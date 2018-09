Shawn Mendes starebbe lavorando a una canzone di Natale | troll o realtà?

Shawn Mendes - incidente in motorino : Paura per Shawn Mendes, vittima di un incidente in scooter. A riportare l'inconveniente di giornata USA Today, con il giovane cantante canadese in sella ad un motorino noleggiato a Nashville.Per guardare chi avesse alle proprie spalle, Mendes ha perso in controllo del mezzo, ruzzolando pesantemente a terra. Secondo le prime indiscrezioni, il bel volto di Shawn avrebbe avuto la peggio, con alcune escoriazioni a segnarne i lineamenti. Su ...

Shawn Mendes si mostra coperto di lividi dopo una brutta caduta : Ouch The post Shawn Mendes si mostra coperto di lividi dopo una brutta caduta appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha spiegato perché è ancora single : Servono volontari? The post Shawn Mendes ha spiegato perché è ancora single appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes ha spiegato perché è ancora single : Servono volontari? The post Shawn Mendes ha spiegato perché è ancora single appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes si traveste da Marshmello e ci cascano tutti : LOL The post Shawn Mendes si traveste da Marshmello e ci cascano tutti appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes sta già leggendo copioni per il suo futuro da attore : "Qualcosa potrebbe presto succedere" The post Shawn Mendes sta già leggendo copioni per il suo futuro da attore appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes pensava che tutti sapessero da tempo che Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme : Ooops The post Shawn Mendes pensava che tutti sapessero da tempo che Niall Horan e Hailee Steinfeld stanno insieme appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : irresistibile sul red carpet degli MTV VMA 2018 : Rubacuori The post Shawn Mendes: irresistibile sul red carpet degli MTV VMA 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes : il gesto che ha fatto per i suoi fan durante un suo live ti farà sciogliere : Aww <3 The post Shawn Mendes: il gesto che ha fatto per i suoi fan durante un suo live ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Shawn MENDES/ Fan accampati un anno prima del concerto : "Abbiamo sbagliato data" : Epic fail per una famiglia americana, recatasi a un concerto con un anno d'anticipo. E non sono i soli: con loro almeno tre ragazzine. Nessun commento, per ora, da SHAWN MENDES.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:35:00 GMT)

Shawn Mendes : per sbaglio dei fan si sono presentati a suo concerto con un anno di anticipo : LOL The post Shawn Mendes: per sbaglio dei fan si sono presentati a suo concerto con un anno di anticipo appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes - i fan sbagliano e si presentano al concerto con un anno d’anticipo : Bob Rice e la sua famiglia non vedevano l’ora di andare al concerto di Shawn Mendes, il cantante canadese classe 1998, idolo delle teenager (e non solo). Così, di prima mattina sono partiti dall’Ohio per arrivare a Pittsburgh, in Pennsylvenia. Una volta arrivati lì però l’amara scoperta: il concerto era sì il 6 agosto. Ma del 2019. “Abbiamo preso i biglietti per il concerto di Shawn Mendes il 6 agosto — ha raccontato il ...

MTV VMA 2018 : Ariana Grande - Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati : Appuntamento a lunedì 20 agosto alle 3 del mattino su MTV (Sky 130) The post MTV VMA 2018: Ariana Grande, Shawn Mendes e Logic sono i primi performer annunciati appeared first on News Mtv Italia.

Shawn Mendes da record! In My Blood sale al 1° posto della classifica : Sempre più bravo! The post Shawn Mendes da record! In My Blood sale al 1° posto della classifica appeared first on News Mtv Italia.