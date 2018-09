SHAMELESS - Recensione 9x02 | Mo White for President

SHAMELESS 9×01 recensione : tutta colpa dei Gallagher : Shameless 9×01 recensione – La premiere è andata in onda su Showtime domenica, 9 settembre 2018. “Are You There Shim? It’s Me, Ian” ci mostra le ultime rivoluzioni dei Gallagher e per qualcuno si tratta di una sommossa in senso stretto. Altri invece hanno stravolto la propria vita. Shameless 9×01 mette in risalto l’esistenza disagiata dei fratelli e quell’inaspettata voglia di normalità. Shameless ...