Serie B | salta la prima panchina Il Brescia esonera Suazo | squadra a Corini

Serie B - salta la prima panchina : il Brescia esonera Suazo e prepara il sostituto : Il Brescia di Massimo Cellino si rende protagonista del primo esonero stagionale della Serie B. I soli due punti conquistati in tre partite sono costati la panchina a David Suazo, nel quale l’ex presidente del Cagliari riponeva ben altre aspettative, soprattutto dopo alcuni acquisti come quello di Donnarumma. L’allenatore honduregno quindi saluta Brescia: al suo posto siederà Eugenio Corini, la scorsa stagione al Novara. ...

Terremoto Serie B e Serie C - può saltare tutto : alcuni club pensano ad una decisione clamorosa - i campionati rischiano di fermarsi o slittare [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e Serie C, un caos clamoroso e confusione che rischia di portare pericolose conseguenze in vista del proseguo del torneo. Era prevista per venerdì la sentenza sui possibili ripescaggi in Serie B e Serie C, la decisione clamorosa è stata quella del rinvio, sentenza prevista tra lunedì sera e martedì mattina. Si va verso un cambio di format e con il passaggio da 19 a 22 ...

Serie A Bologna - Palacio fuori tre settimane : salta il Frosinone : Bologna - Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna , a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone , sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo ...

Serie A Torino - Mazzarri salta il post partita. Petrachi : «Meglio evitare...» : L'EX ROMA - Così Iago Falque che si è visto annullare il potenziale 1-0 dal Var: "Non capisco il Var - ha detto lo spagnolo a Sky Sport - Il mio gol è stato rivisto e annullato, ma la spinta di Fazio ...

Dazn esalta la “prima” in Serie A - ma gli utenti lamentano disservizi… : Dazn ha fatto irruzione nel mercato calcistico, ieri la prima gara trasmessa è stata Lazio-Napoli con qualche lamentela da parte degli utenti “Una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di Serie A su Dazn in Italia”. Perform esalta la prima serata di Serie A di Dazn, nonostante gli utenti abbiano a lungo protestato per un segnale non proprio stabile. “Siamo prontamente intervenuti, ...

Serie A - rinviate ufficialmente due partite : saltano Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina : noadsense La prima giornata del campionato italiano [VIDEO] di Serie A ha gia' subito due rinvii: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. In merito alla tragedia del 14 agosto in terra ligure, il patron dei blucerchiati ha dichiarato di non voler giocare per rispetto ai morti ma ha anche fatto un appello affinché venga rinviata l'intera prima giornata. E così c'è la probabilita' che possano saltare tutte le altre partite del 18-19-20 agosto, ...

Da Ronaldo a Higuain - Vieri esalta la Serie A : “la Juve ha vinto al Superenalotto - sul Milan dico che…” : Bobo Vieri ha fatto il punto sulla serie A che comincerà tra dieci giorni, esaltando la Juventus e l’acquisto di Ronaldo Una serie A tutta da gustare, parola di Christian Vieri. L’ex giocatore di Milan e Inter, adesso impegnato sulle spiagge italiane con la sua ‘Bobo Summer Cup’, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del campionato italiano che partirà tra una decina di giorni, facendo il punto sui ...

Incredibile Serie A - rischia di saltare l’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus! : 1/13 Alberto Gandolfo/LaPresse Albert ...

Serie B - senza la ventesima squadra saltano i calendari : La Lega B non avendo ottenuto risposte dalla Federcalcio in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato, ha annullato l'evento per la ...

Caos Serie C : salta la stesura dei calendari : Troppe situazioni calde da risolvere in Serie C, la stesura dei calendari è stata dunque rinviata dalla Lega “Alla luce dell’elevato numero di procedimenti a tutt’oggi pendenti dinanzi alla Giustizia Sportiva il cui esito influisce inevitabilmente su questa Lega, oltre allo scenario a dir poco incerto in ordine alle società che andranno ad integrare l’organico del Campionato Serie C, Lega Pro è costretta a prendere ...

Clamoroso - Bari e Cesena dicono addio alla Serie B : salta la loro iscrizione : Il Bari ed il Cesena dicono addio alla Serie B, l’iscrizione delle due squadre provinciali salta a causa di problemi societari: a rischio anche l’Avellino Si scrive una delle pagine più tristi della storia del Bari e del Cesena calcio. Le due squadre, che avrebbero dovuto affrontare la prossima stagione in Serie B, non saranno nel programma della seconda Serie calcistica del nostro Paese. A causa di problemi societari, infatti, ...