Serie A Bologna | differenziato per Palacio | terapie per Paz

Video/ Genoa Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Genoa Bologna (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita di Serie A, valida per la quarta giornata. Il gol di Piatek, sempre lui, decide la sfida del Luigi Ferraris(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:10:00 GMT)

Risultati Serie A - 4^ giornata e la classifica : ecco Cristiano Ronaldo - l’attaccante trascina la Juve - bene il Genoa ed il Bologna è in crisi [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A - dove vedere Genoa-Bologna in Tv e in streaming : A Marassi si sfidano Genoa e Bologna, entrambe desiderose di conquistare i tre punti L'articolo Serie A, dove vedere Genoa-Bologna in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Genoa a quota 1 - 95 ma il Bologna è un tabù : TORINO - La classifica non è un granché per Genoa e Bologna, anche se i liguri pagano la partita in meno. Nonostante le quote siano per Ballardini e i suoi, comunque, i precedenti premiano nettamente ...

Serie A Bologna - almeno 3 settimane di stop per Helander : Bologna - Seduta pomeridiana per il Bologna , in vista del prossimo appuntamento di campionato. Il programma odierno ha previsto una Serie di esercitazioni tattiche e le prove di calci piazzati. Non ...

Serie A Genoa - Pereira : «Bologna? Dovremo partire forte» : GENOVA - "E' meglio se gli errori emergano all'inizio piuttosto che più avanti. Abbiamo rivisto le immagini e gli aspetti su cui lavorare ". Pedro Pereira , difensore portoghese del Genoa , fa il ...

Serie A Bologna - Inzaghi attende il ritorno di Pulgar : Bologna - Erick Pulgar solo da giovedì potrà tornare a disposizione di Inzaghi e in quel momento si potranno verificare le scorie fisiche e psicologiche di un viaggio come quello deglii questi giorni. ...

Pallamano - Serie A maschile 2018/19 : Fasano parte col piede giusto - male Bologna : E’ partito questo fine settimana il campionato 2017/2018 della Serie A di Pallamano maschile, che come al solito ha riservato molto spettacolo, grazie anche al ritorno al girone unico a 14 squadre, per una formula molto più emozionante e ricca di scontri d’alta classifica. Iniziamo il nostro recap dai campioni in carica dell’Acqua&Sapone Fasano, capaci di sconfiggere 32-24 il Brixen, grazie alle 7 reti del neo-acquisto ...

Serie A Bologna - serve la forza di Donsah : Bologna - Al Bologna di Pippo Inzaghi che fatica in campionato serve Godfred Donsah . Esplosivo, veloce, caparbio, il ghanese è tutto quello che è mancato ai felsinei in queste prime partite: guizzo e ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA. Battuta Parma per 4-3 in una spettacolare gara4. : Dopo undici inning di una bellissima gara-quattro, l’Unipolsai vince ai supplementari il suo undicesimo scudetto, il sesto da quando nel massimo campionato ci sono i playoff. Alla fine ha prevalso la squadra che aveva letteralmente dominato la regular season, quella che ha perso solo tre volte in tutta la stagione, ma l’ultima vittoria il Parmaclima gliel’ha fatta sudare. I bolognesi sono stati in vantaggio (1-0, 2-0, 2-1, 3-1) ...

Serie A Bologna - alla ricerca del miglior Falcinelli : Bologna - Il Bologna va alla ricerca del Falcinelli migliore. Per ora resta abbastanza indecifrabile: si smarca, cambia posizione. Ma non trova il feeling con i compagni, con la porta, con l'...