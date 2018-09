quattroruote

: Il nuovo SEAT Tarraco, la presentazione live da Tarragona, in Spagna #SEATtarraco - FORUMAutoMotive : Il nuovo SEAT Tarraco, la presentazione live da Tarragona, in Spagna #SEATtarraco - motorboxcom : Seat Tarraco: a tu per tu con il SUV grande di Martorell - dinoadduci : Seat Tarraco - Ammiraglia vestita da Suv -

(Di martedì 18 settembre 2018) Una nuovadebutta nella gamma. Si tratta della nuova, una Suv da quattro metri e 70 cm destinata a diventare il nuovo modello di punta della Casa spagnola, tanto per dimensioni (è 34 cm più lunga della Ateca), quanto per prezzi e carico tecnologico. Disegnata a Martorell, in Spagna, la nuova Sport Utility sarà prodotta in Germania, nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg dove nascono anche modelli come la Golf e la cugina Tiguan, con la quale condivide il pianale Mqb A+, debitamente allungato per creare un abitacolo in grado di ospitare fino a sette persone. Il debutto commerciale della nuovaè previsto per i prossimi mesi. Capostipite della nuova generazione. La nuova Suv, come da tradizione, prende il proprio nome da una città spagnola, Tarragona, in antichità chiamata. A battezzare il nuovo modello è stato un concorso online nel quale oltre ...