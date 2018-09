Scuola | Carta del Docente 500 euro | chiarimenti sulle tempistiche di spesa

scuolainforma

(Di martedì 18 settembre 2018) Lo scorso 12 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha riattivato ladel, caricando anche quest’anno i 500spettanti ai docenti di ruolo per la formazione e l’aggiornamento professionale. A questo proposito, facciamo il punto della situazione dopo l’approvazione (lo scorso 14 settembre) dell’emendamento al decreto Milleproroghe. I docenti hanno ottenuto il ripristino delle somme relative al 2016/2017, somme residue che, comunque, andranno spese entro il 31 dicembre 2018. Bonus 500docenti: facciamo chiarezzaE’ opportuno precisare che tale scadenza riguarda esclusivamente i soldi non utilizzati relativi al 2016/2017. Per quanto riguarda, invece, le somme residue relative all’anno scolastico 2017/2018 nonché le somme spettanti per il nuovo anno scolastico 2018/2019, queste potranno essere spese anche in ...