Scrive su Facebook | “Rivoglio solo mia figlia uccisa” Natalie trovata morta il giorno

Scrive un post su Facebook su un bimbo malato di morbillo : infermiera novax licenziata : La donna aveva aggiunto poi in un commento di avere l'intenzione di far contagiare anche suo figlio 13enne

Bufera su un medico di Spoleto. Su Facebook Scrive : “I migranti andrebbero annegati” : La Usl Umbria 2 ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di una dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale di Spoleto che in un post in un gruppo su Facebook ha scritto, tra le altre cose, che i migranti “andrebbero annegati al largo”. Su Facebook oggi il suo profilo non compare più.Continua a leggere

Scrive su Facebook "i vigili vanno bruciati vivi" - ma per i giudici non è reato : Il commento era apparso su Facebook sotto un articolo che parlava di multe agli automobilisti in sosta davanti a una scuola

Scrive su Facebook “i vigili vanno bruciati” - per i giudici non è reato : “Sfogo da bar” : Per la Corte d'appello di Trento, che ha assolto l'imputato, il post dell'uomo è "una, per quanto rozza, espressione di pensiero e di libero esercizio di un’attività di critica rivolta in maniera generica ad una intera categoria" espressa sui social media che, concludono i giudici, "riproducono quelli che una volta erano sfoghi da bar"Continua a leggere

Scrive su Facebook "i vigili vanno bruciati vivi". Per i giudici non è reato : Il commento era apparso su Facebook sotto un articolo della testata L'Adige . Per la Corte d'appello di Trento, è paragonabile a uno "sfogo da bar": la memoria breve dei social "sgonfia la carica offensiva"

Grillo e la gag in spiaggia : un euro ai bagnanti che vogliono la “sua” ombra. E su Facebook Scrive : “Tempi di crisi” : Nuova scenetta comica in spiaggia di Beppe Grillo, dopo quella in cui fingeva di chiamare Salvini al telefono chiedendogli di fare qualcosa per la presenza di stranieri in riva al mare. Questa volta il video su Facebook recita “Tempi di crisi”. Il garante del M5s è seduto sulla sdraio nell’attesa di riscuotere i soldi di chi approfitta del fresco del suo ombrellone. L'articolo Grillo e la gag in spiaggia: un euro ai bagnanti ...

“Mamma - sto per raggiungerti” - Scrive messaggio su Facebook e si uccide : era un calciatore : Brendon Holder aveva 24 anni e militava come attaccante nel Carmarthen Stars, un squadra di calcio del Galles. Sabato mattina si è tolto la vita dopo aver dato l'addio a parenti ed amici con uno struggente post su Facebook: "Per favore, non pensate che io sia egoista".Continua a leggere

Scrive su Facebook : “Amate le vostre mamme” - poi cade dalle scale di casa e muore : Rosaleen ‘Rose’ Haughney è morta lo scorso marzo nella sua casa di Coventry, in Regno Unito. Aveva 44 anni e due figli. Da poco aveva perso la madre, che pure era riuscita a combattere contro cinque tumori al cervello. E, due giorni prima della tragedia, aveva voluto ricordarla con un toccante messaggio sui social.Continua a leggere