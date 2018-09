Sarà un miliardario giapponese il primo turista ad andare sulla luna con SpaceX

huffingtonpost

(Di martedì 18 settembre 2018) Sarà il, Yusaku Maezawa ad essere ila viaggiare, con la navicella. L'annuncio arriva direttamente da Elon Musk, il patron dell'azienda aerospaziale americana. Il viaggio verso ladi Maezawa, che durerà 5 giorni, è previsto per il 2023. Il 42enne, fondatore del colosso dell'e-shopping Zozotown con un patrimonio personale stimato attorno ai 2,9 miliardi di dollari, ha fatto sapere di aver prenotato tutti i posti disponibilinavicella spaziale e che porterà con sé 8 artisti. "Non volevo vivere da solo una simile fantastica esperienza" ha commentato, aggiungendo: "è sempre stato il mio sogno".Ai fortunati artisti suoi compagni di viaggio, Maezawa ha chiesto di realizzare qualcosa dopo il ritornoterra per "ispirare il sognatore che c'è ...