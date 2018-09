Sanità | Ats | 43 casi di legionella nel bresciano | 198 ricoverati per polmonite

meteoweb.eu

: 'I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brescia - ha detto - ci permettono di stabilire definitivamente ch… - SardegnaPRadio : 'I risultati dei campionamenti effettuati da Ats Brescia - ha detto - ci permettono di stabilire definitivamente ch… - Elyssima : Seduta' odierna commissione sanita' @luiseddu @ATS_Sardegna -

(Di martedì 18 settembre 2018) Ad oggi sono 43 idinel, mentre il totale deiperammonta a 198. E’ l’ultimo bilancio dell’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia che rende noti i dati della giornata di oggi, in cui sono state 22 le persone che si sono recate in Pronto soccorso (di cui 5 di Ats Valpadana) e 14 i nuovi ricoveri (di cui 4 di Ats Valpadana). In totale – ricorda l’Ats Brescia – sono 360 i campionamenti totali realizzati in questo periodo dai tecnici della prevenzione, di cui 206 in abitazioni, 77 da torri di raffreddamento/evaporazione, 64 su reti idriche, 13 dal fiume Chiese e sue derivazioni. L'articolo, Ats: 43dinel, 198perMeteo Web.