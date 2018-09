Sandra Oh agli Emmy 2018 battuta da Claire Foy vince per stile con genitori al seguito e

optimaitalia

(Di martedì 18 settembre 2018) Delusione perOhdaFoy che porta a casa la statuetta per la Miglior Attrice Protagonista per una Serie Drammatica: in una categoria ricca di star tutte meritevoli di ottenere il prestigioso riconoscimento come talento femminile dell'anno in un dramma televisivo, la protagonista di Killing Eve ha dovuto lasciare spazio a quella di The Crown.Ohavrebbe potuto fare la storia come prima interprete di origine asiatica a spuntare un premio come Miglior Attrice in quella categoria, ma ha dovuto rassegnarsi ad una scelta a dire il vero sorprendente vista la concorrenza.L'Academy aveva a disposizione una rosa di possibilità che andava da Elizabeth Moss, eccezionale in The Handmaid's Tale, alla mai abbastanza apprezzata Keri Russell in The Americans la cui vittoria avrebbe potuto fare il paio con quella di Matthew Rhys ...