Samsung | un Galaxy Note 9 va a fuoco C’è da preoccuparsi?

Recupera il passo il Samsung Galaxy S7 Wind : aggiornamento nuovo di zecca il 18 settembre : Il Samsung Galaxy S7 Wind viene finalmente aggiornato ad un nuovo firmware. Dopo una periodo piuttosto lungo di sostanziale immobilismo, ecco che l'ex top di gamma 2016 serigrafato per l'operatore arancione riceve un pacchetto che, se pur non è l'ultimissimo previsto per il modello, smuove decisamente le acque. Per lo smartphone di punta di due generazioni fa, il nuovo firmware ora in distribuzione è quello con build XXS2ERH6. La data di ...

Samsung potrebbe dire addio al marchio Galaxy J e dare vita alla nuova gamma M : In vista di un possibile allargamento delle vendite nel resto del mondo, questa gamma potrebbe essere rinominata utilizzando il marchio Galaxy M , già usato per alcuni terminali nel 2011. Si ...

Con il lancio del Samsung Galaxy A9 Pro il produttore coreano darà il via ad una nuova strategia per gli smartphone di fascia media e bassa

Giusto riconoscimento al Samsung Galaxy S8 : ecco le AR Emoji e video in super slow motion : Quasi un atto dovuto quello dell'ultimo aggiornamento pensato per il Samsung Galaxy S8 che introduce due funzionalità molto attese: parliamo delle AR Emoji ma pure dei video in super slow-motion, funzioni inizialmente pensate come prerogativa esclusiva del Samsung Galaxy S9 ma ora anche a bordo degli ex top di gamma del 2017. Le feature in realtà, come pure raccontato, erano state introdotte qualche giorno fa nell'ultimo update di settembre ...

Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo 569 Euro Da Carrefour : Cerchi il Prezzo più basso per comprare Samsung Galaxy S9 Plus? Ecco l’offerta che fa per te! Da Carrefour Samsung Galaxy S9 Plus a soli 570 Euro, Prezzo più basso di sempre! Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo Incredibile offerta di Carrefour per comprare Samsung Galaxy S9 Plus al Prezzo più basso di sempre. LEGGI ANCHE: Recensione Samsung Galaxy S9+: […]

Samsung Galaxy Note 9 prende fuoco in un ascensore : Sembrava un capitolo ormai chiuso quello ha perseguitato Samsung circa 2 anni fa con l’allora Galaxy Note 7, finito rovinosamente per essere ritirato dal mercato. Eppure, qualche giorno fa, ecco presentarsi la prima segnalazione di un utente, messo in pericolo dall’inaspettato evento. Che la storia si stia ripetendo per l’azienda sudcoreana? Davvero anche i Galaxy Note 9 prendono fuoco? L’incendio in ascensore Diane Chung, agente ...

Importanti conferme per il Samsung Galaxy S8 : AR Emoji e non solo con la nuovissima patch : Siamo stati ottimi profeti in merito all'evoluzione software del Samsung Galaxy S8. Il nuovo aggiornamento di settembre fino a qualche giorno fa sembrava essere la solita patch per la sicurezza che nulla avrebbe cambiato nell'esperienza di utilizzo quotidiana dello smartphone, ma in attesa di novità sostanziali su Android Pie da oggi 17 settembre possiamo effettivamente goderci un pacchetto software Importantissimo. Come del resto era trapelato ...

Già da un po' di tempo, sappiamo che Samsung ha intenzione di ampliare la serie J con due smartphone molto interessanti: si chiamano Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ confermati da Samsung con nuovi dettagli

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018 e porta le AR Emoji e la modalità Super Slow-Motion per la fotocamera.

Miracolo Android Pie su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : tramite ROM unofficial : Ufficialmente i Samsung Galaxy S6 e S6 Edge non riceveranno mai l'aggiornamento ad Android Pie 9.0, anche se, come sappiamo, in questi casi non c'è troppo di che preoccuparsi. La comunità di sviluppatori indipendenti è sempre in movimento: anche per l'ex top di gamma con la sua versione curva è stata messa a disposizione una custom ROM che possa un po' colmare la voglia di Android 9.0 Pie degli utenti che ancora ne posseggono un esemplare. Ci ...

Foto render del Samsung Galaxy con 4 fotocamere posteriori - previsto per l’11 ottobre : Cosa dire del prossimo smartphone Samsung Galaxy con 4 Fotocamere posteriori? In realtà qualcosa è trapelato, sebbene si tratti di render non ufficiali. La ricostruzione del tutto si deve alla fonte 'AllAboutSamsug', che si è preoccupata di realizzare alcuni progetti sulla base delle indiscrezioni fin qui trapelate sul prodotto, ottenete da alcune fonti interne che non sono state citate per ragioni che si possono facilmente immaginare. Da ...

Sebbene la presentazione del Samsung Galaxy S10 sia lontana, il prossimo top di gamma del colosso coreano è uno degli smartphone più chiacchierati. Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un display 19:9

Super fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...