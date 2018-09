Sampdoria - Osti : “Defrel lo cercavamo da anni” : Tanti gol fatti, difesa ermetica: la Sampdoria “dimostra di aver assorbito le modifiche tattiche volute dal tecnico Marco Giampaolo”. Così, ai microfoni di Radio anch’io sport, il ds blucerchiato Carlo Osti spiega l’exploit della Sampdoria in questo inizio di stagione. “Siamo molto contenti, siamo partiti molto bene, la sconfitta di Udine anche se immeritata ci ha dato la sveglia. Poi c’è stata la gara ...

Serie A Sampdoria - Osti : «Defrel? Lo cercavamo da anni» : GENOVA - Tanti gol fatti, difesa ermetica: la Sampdoria "dimostra di aver assorbito le modifiche tattiche volute dal tecnico Marco Giampaolo " . Così, ai microfoni di Radio anch'io sport, il ds blucerchiato Carlo Osti spiega l'exploit della Samp in questo inizio di stagione. "Siamo molto contenti, siamo partiti molto bene, la sconfitta di Udine anche se immeritata ci ha dato la ...

Deroga dall'Uefa - la Lega posticipa alle 19 Sampdoria-Fiorentina del 19 settembre : Grazie a una Deroga ottenuta dalla Uefa, la Lega Serie A ha posticipato l'orario del recupero di Sampdoria-Fiorentina : la sfida della prima giornata di campionato rinviata dopo la tragedia del Ponte ...

LIVE Sampdoria-Napoli - Serie A in DIRETTA : turn-over per Ancelotti - trasferta ostica a Genova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sampdoria-Napoli, uno dei big match della terza giornata della Serie A 2018/19. Allo stadio Marassi di Genova saranno di fronte i doriani di mister Giampaolo ed i Partenopei di mister Ancelotti, che proveranno a tenere il ritmo della Juventus, ancora a punteggio pieno dopo tre turni. Alle ore 20.30, dunque, ci attendiamo grande spettacolo al Luigi Ferraris per un incontro che si annuncia equilibrato e per niente ...

Calciomercato Sampdoria - Osti e Sabatini scatenati : arriva Ekdal ma non solo… : Calciomercato Sampdoria, il duo composto da Osti e Sabatini prosegue nella campagna di rafforzamento della rosa di Giampaolo Calciomercato Sampdoria, Ekdal è ad un passo dalla firma col club doriano che dunque trova il centrocampista di qualità chiesto a gran voce da Giampaolo. Osti e Sabatini non intendono fermarsi all’arrivo dello svedese, dato che da ieri per la mediana stanno sondando anche la pista Rode. Il calciatore del ...

Sampdoria - il sostituto di Torreira può arrivare dal Sassuolo : La Gazzetta dello Sport rivela che la Samp ha riallacciato i contatti con M'Bia e valuta il profilo di Sensi del Sassuolo .

Calciomercato Sampdoria - ecco il sostituto di Duvan Zapata : Calciomercato Sampdoria – Cessione a sorpresa in casa Sampdoria nelle ultime ore, chiusa la trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, il futuro del colombiano sembrava in Cina, poi l’inserimento del club nerazzurro. Ed il sostituto in casa Blucerchiata? E’ stato individuato e si tratta di Grégoire Defrel, accordo raggiunto con la Roma mentre manca ancora quello con il calciatore che però alla fine non dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - offerta allettante dalla Cina per Zapata : già individuato il sostituto. E in difesa… : La società del presidente Ferrero ha individuato in Defrel il sostituto di Zapata, nel caso in cui l’attaccante colombiano si trasferisca in Cina Entrate e uscite, sliding doors in casa Sampdoria dove Ferrero e i suoi collaboratori lavorano per definire la rosa da affidare a Giampaolo. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Nelle ultime ore, il club blucerchiato ha ricevuto un’offerta dallo Jiangsu Suning per Duvan Zapata, sul piatto ...