Sampdoria | Giampaolo | “vogliamo il nostro pubblico”

Sampdoria-Fiorentina - Giampaolo : 'Spero in uno stadio pieno - ci dà ossigeno. I viola giocano un bel calcio' : Archiviato l'ampio successo di Frosinone, per la Sampdoria è tempo di pensare al recupero della prima giornata di campionato. Il match di Marassi contro la Fiorentina era stato rinviato in seguito al ...

Frosinone-Sampdoria - in tribuna anche Nesta : 'Studio Giampaolo' : Ulteriore, prestigioso attestato di stima per l'allenatore della Samp da parte di uno dei personaggi più riconoscibili del mondo del calcio italiano.

Sampdoria - Giampaolo a Frosinone senza alcune pedine importanti : Dopo la vittoria schiacciante sul Napoli di Carlo Ancelotti, la Sampdoria è attesa dall’impegno in Ciociaria contro il Frosinone. Il tecnico Marco Giampaolo nella conferenza stampa pre-gara, oltre a mettere in guardia per la difficoltà della partita, ha annunciato l’indisponibilità di alcuni elementi importanti della rosa doriana: “Sarà il loro esordio ufficiale in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà ...

Sampdoria - Giampaolo annuncia : “assenti importanti per Frosinone” : Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato dell’impegno di domani della sua squadra: assenze di rilievo Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato oggi della gara che vedrà impegnata la sua squadra nel weekend. I doriani voleranno a Frosinone per giocare la 4ª giornata di campionato senza qualche tassello di spessore: “Sarà il loro esordio in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà difficile, ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Cambieremo per cause di forza maggiore' : La Sampdoria vuole continuare la marcia positiva dopo il successo sul Napoli e adesso arriva la prova di maturità in trasferta col Frosinone. E per la squadra di Marco Giampaolo si annuncia un ...

Sampdoria - novità per Giampaolo : porte girevoli nell’infermeria doriana : Sampdoria, il tecnico Giampaolo pensa già alla gara contro la Fiorentina in campionato, dopo la sosta si tornerà a fare sul serio La Sampdoria potrà lavorare per una decina di giorni al prossimo incontro di campionato, grazie alla sosta per le gare delle Nazionali. Il tecnico Giampaolo sta dunque organizzandosi per la gara contro la Fiorentina, facendo un po’ la conta degli infortunati sopratutto per quanto concerne la mediana. Una ...

Diretta/ Sampdoria-Napoli (risultato finale 3-0) streaming video SKY : trionfo di Giampaolo - Ancelotti KO! : Diretta Sampdoria Napoli, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi si gioca per la terza giornata di Serie A, i partenopei sono a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Sampdoria - Giampaolo : 'Napoli quasi imbattibile - ma niente è impossibile' : È uno dei tecnici più vincenti al mondo, non l'ho mai battuto: è statistica. Diciamo che lui ha sempre viaggiato in Ferrari, io in scooter e spesso mi sono anche bagnato', prosegue l'allenatore dei ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza stampa : “Napoli quasi imbattibile - ma nulla è impossibile” : L’allenatore della Sampdoria ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Napoli, esprimendo il proprio punto di vista sulla formazione azzurra Quella del Ferraris contro il Napoli è “una partita con tanti pro e tanti contro. In primis è una partita per noi stessi, come squadra, per i tifosi, la prima dopo il disastro del ponte Morandi. Affrontiamo un avversario quasi impossibile da battere: dico quasi, perché di ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli avversario quasi impossibile» : GENOVA - La sua Sampdoria è in procinto di affrontare il Napoli a Marassi, e Marco Giampaolo ha analizzato la sfida ai microfoni blucerchiati: "Quella contro il Napoli sarà una partita da tanti pro e ...

Sampdoria-Napoli - Giampaolo : 'Quasi impossibile battere gli azzurri' : Esordio a Marassi tra i più impegnativi, per la Sampdoria, che affronterà il Napoli. I blucerchiati, che dovranno recuperare la prima giornata di campionato contro la Fiorentina, sono reduci dalla ...

Sampdoria - largo ai nuovi arrivati : Giampaolo cambia volto all’11 : Sampdoria alle prese con la fase di preparazione della gara delicatissima contro il Napoli, Giampaolo prepara alcune novità La Sampdoria ha iniziato questa nuova stagione in Serie A, un po’ col freno a mano tirato. Dopo il rinvio per il crollo del Ponte Morandi, la squadra di Giampaolo ha perso una gara delicata in casa dell’Udinese, adesso però, sembra essere giunto il momento di scatenare tutta la qualità dei nuovi arrivati, ...

Sampdoria - la soluzione tattica che ha in mente Giampaolo per l’attacco : Esordio deludente per la Sampdoria, la squadra di Giampaolo ko nella gara del campionato di Serie A contro l’Udinese, adesso serve rialzare la testa nel match contro il Napoli, partita che può essere considerata proibitiva. In vista della gara conto gli uomini di Ancelotti potrebbe verificarsi una soluzione tattica importante in attacco, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 ma con una squadra più offensiva. Giampaolo sta pensando infatti ...

Sampdoria - Giampaolo : “sensazioni piacevoli prima del debutto” : “Ho sempre sensazioni piacevoli prima del debutto, è una gioia che si ripete con la volontà di costruire qualcosa di nuovo”. Così Marco Giampaolo a poche ore dalla sfida all’Udinese. Sarà debutto in campionato per la Samp a causa del match non disputato la settimana scorsa con la Fiorentina per la tragedia del crollo di ponte Morandi. “Era giusto così. Nel rispetto delle vittime, delle famiglie e della città. Ma ora ...