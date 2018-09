Sampdoria-Fiorentina | Giampaolo | ' Spero in uno stadio pieno | ci dà ossigeno I viola

Serie A Sampdoria-Fiorentina - il recupero sarà diretto da Maresca : ROMA - Sampdoria - Fiorentina , gara di recupero della prima giornata di andata rinviata per i tragici fatti di Genova, sarà diretta da Fabio Maresca , della sezione di Napoli. L'incontro è in ...

Sampdoria-Fiorentina alle 19 - i tifosi : 'Una presa in giro - niente stadio' : Genova. 'Per noi non cambia nulla, allo stadio in occasione di Sampdoria - Fiorentina, alle ore 19:00 noi non ci saremo, ed invitiamo ancora una volta tutti i Sampdoriani ad evitare di mettersi in ...

Serie A - cambia l’orario del recupero Sampdoria-Fiorentina : si giocherà il 19 settembre alle 19 : La Lega di Serie A ha reso noto che la partita tra Sampdoria e Fiorentina è stata posticipato di due ore, verrà disputata dunque il 19 settembre alle 19 anziché alle 17 Il recupero della prima giornata di Serie A Sampdoria-Fiorentina, match rinviato per la tragedia del crollo del Ponte Morandi, si giocherà allo stadio ‘Luigi Ferraris’ il 19 settembre alle ore 19 anziché alle 17 come stabilito in precedenza. Lo ha reso noto la ...

Serie A Sampdoria - c'è deroga Uefa : Lega sposta la partita con la Fiorentina alle 19 : GENOVA - Grazie a una deroga ottenuta dalla Uefa, la Lega Serie A ha posticipato l'orario del recupero di Sampdoria-Fiorentina : la sfida della prima giornata di campionato rinviata dopo la tragedia ...

Sampdoria-Fiorentina - è sempre più caos : sciopero da parte dei tifosi blucerchiati : Sampdoria-Fiorentina – Il recupero della gara della prima giornata del campionato di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina sta creando diversi problemi, in particolar modo protesta da parte della curva blucerchiata che non accetta l’orario pomeridiano per disputare la partita (ore 17). Ecco le motivazioni dei tifosi come riporta ‘TuttoSport’: “Chi ha deciso è consapevole dello stato attuale della città? Noi, che ...

Sampdoria-Fiorentina alle 15 di mercoledì? Gli ultras doriani diserteranno Marassi : Sampdoria-Fiorentina fa infuriare i tifosi doriani, i quali hanno annunciato di non aver intenzione di presenziare alla gara I tifosi della Sampdoria tuonano contro la decisione di giocare l’incontro da recuperare contro la Fiorentina, alle ore 17:00 di Mercoledì 19 Settembre. I gruppi organizzati doriani, hanno pubblicato oggi un lungo comunicato nel quale invitano gli altri tifosi a non presentarsi allo stadio in segno di protesta ...

Sampdoria-Fiorentina rinviata? Ecco la decisione e le ultime novità : Sampdoria-Fiorentina rinviata? Più complicato del previsto il recupero della partita di campionato tra Sampdoria e Fiorentina, match che non si è disputato a causa del crollo del ponte Morandi. Nelle ultime ore sono circolare voci su un possibile nuovo rinvio della partita, la richiesta è arrivata nella giornata di ieri dalla Regione Liguria, niente da fare, la partita si disputerà regolarmente il 19 settembre alle 17. Spostare ...