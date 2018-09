: Tre mesi di governo del cambiamento e la produzione industriale crolla dell’1,8%, il dato peggiore degli ultimi tre… - maumartina : Tre mesi di governo del cambiamento e la produzione industriale crolla dell’1,8%, il dato peggiore degli ultimi tre… - TelevideoRai101 : Salvini:io e Di Maio?Coppia di fatto... - Tore45003437 : RT @RaiNews: #FondiLega, #Salvini : 'Pagheranno i parlamentari, cash ogni mese'. Litigi con Di Maio? 'Ormai siamo una coppia di fatto' ? ht… -

I 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che la Lega deve restituire allo Stato "li tireranno fuori di tasca i parlamentari ogni mese, cacceranno il cash, pagando per errori commessi da qualcuno 10 fa". Così il vicepremierin tv a 'Di martedì' su La7. "Io e Di Maio siamo una coppia di", ha detto. "Ho firmato un contratto con i 5 stelle, ma soprattutto con gli italiani. Voglio rispettarlo". Poi porterà due decreti (su immigrazione e sicurezza) in Consiglio dei ministri giovedì: "No asilo a chi commette reati".(Di martedì 18 settembre 2018)