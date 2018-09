Salvini | Per i prossimi 5 anni rispetterò il contratto di governo

Salvini : "Manovra? Non superiamo il 3% - ma ridiscutere clausole sull'Iva" : Matteo Salvini si prepara ad un autunno caldo. Il ministro degli Interni sa bene che il governo dovrà fare i conti con la manovra e su questo terreno che passa per via xx Settembre l'esecutivo si gioca molto del suo futuro. Da un lato i grillini in pressing per il reddito di cittadinanza e per i tagli alle pensioni alte per finanziare le minime, dall'altro la Lega che chiede una vera e propria riforma fiscale con la flat tax e un superamento ...

Salvini indagato - potrebbe sgretolarsi l’inchiesta ecco perchè : L’indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l’indagine e l’inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell’acqua per il pm Patronaggio. Come ...

Olimpiadi - il paradosso politico Salvini-5 Stelle e i capricci del Governo sulla pelle dello Sport : l'Italia non può perdere quest'altra ... : Dallo Sport alla politica il passo è breve. Le due anime del nostro Governo, quella Gialla che fa capo al M5S e quella Verde, che si rispecchia nella Lega , sono in totale disaccordo sulla questione ...

Olimpiadi - il paradosso politico Salvini-5 Stelle e i capricci del Governo sulla pelle dello Sport : l’Italia non può perdere quest’altra occasione : Salta la tripla candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026: dissidi interni al Governo Lega-M5S si ripercuotono sullo Sport azzurro. Davvero vogliamo fare la terza brutta figura olimpica degli ultimi anni e rinunciare ad un sogno? Quello che sta accadendo a livello politico in Italia in questo preciso momento storico è qualcosa che va discusso con molta attenzione, particolarmente sotto il profilo che più interessa agli amanti ...

Pensioni : i costi della quota cento annunciata da Salvini - novità in arrivo per i privati : Il governo continua a studiare le ipotesi di riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2019. Come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini nei giorni scorsi a Porta a Porta, nella manovra dovrebbe trovare spazio la soluzione quota 100 a partire da 62 anni: lo ha confermato ieri ad Agora' su Rai Tre il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon impegnato in questi giorni nel dossier sulla ...

Sondaggi Politici/ Migranti & Salvini indagato : per il 28% il Governo Lega-M5s è a rischio : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, Salvini "boom" col 30,2% stacca Di Maio e il Centrodestra. Stallo senza fine del Pd, le rilevazioni(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:13:00 GMT)

Un altro euroschiaffo a Salvini e all'Italia «Populisti pericolosi» : Un nuovo candidato (anzi, Spitzenkandidat, alla tedesca, come usa a Bruxelles) dei socialisti europei per il vertice della Commissione, e - come se ormai fosse un automatismo - un nuovo attacco ad alzo zero contro il pericolo populista sempre più personificato da Matteo Salvini.Dopo lo scontro verbale del vicepremier leghista italiano con il ministro lussemburghese Jean Asselborn a Vienna, culminato nell'ormai celebre «merde alors» e seguito nei ...

Pensioni : la via è quota 100 come la vuole Salvini - ma con sconti per precoci e donne : Oggi si comincia a fare sul serio per quanto riguarda la legge di Stabilita'. Partono i lavori con un primo incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra finanziaria che dovrebbe portare novita' previdenziali molto importanti. quota 100 è la misura più discussa e che, probabilmente, entrera' nel nostro ordinamento con la manovra di Bilancio. Ma non c’è solo la quota 100 sul tavolo della discussione, perché ci sono novita' per precoci, ...

Migranti - Diciotti e porti chiusi : per il 54% degli italiani ha ragione Salvini : Migranti e caso Diciotti, i sondaggi sorridono a Salvini la cui intransigenza sul tema degli sbarchi estivi sulle coste italiane viene condivisa da una larga parte degli italiani. Meno del 40% degli elettori, secondo quanto rilevato dal più recente sondaggio a tema curato da Demos per La Repubblica, giudicherebbe negativamente la linea dura del ministro dell'Interno in carica [VIDEO] sulla gestione delle politiche dell'accoglienza di richiedenti ...

Erdogan - un Salvini che ce l’ha fatta (per il momento) : Lo scorso fine settimana ho partecipato alla Conferenza sullo stato d’emergenza e il potere giudiziario in Turchia organizzata ad Istanbul da una serie di associazioni di avvocati e magistrati. Da tale Conferenza è emerso un quadro molto preciso ed inquietante dell’azione svolta sistematicamente da Erdogan da vari anni a questa parte per demolire lo Stato di diritto ed eliminare ogni possibilità di democrazia. Mediante centinaia di arresti e ...

Centrodestra - Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie - ira del M5s per vertice di Arcore : Centrodestra, Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie, possibili frizioni tra Lega e Forza Italia, mentre c'è da registrare l'ira del M5s per vertice di Arcore(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Manovra - Conte : tagli a sprechi per la crescitaDi Maio-Salvini : "Rispetteremo impegni presi" : Vertice di tre ore sulla Manovra a Palazzo Chigi. Con il presidente del Consiglio i due vice premier, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Ue, Paolo Savona. Lavoro definito "bello e proficuo per far crescere l'economia italiana rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani".

Manovra - Salvini : al lavoro per riforme : 21.48 Manovra, Salvini: al lavoro per riforme "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...