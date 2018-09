Salvini | Manovra? Non superiamo il 3% | ma ridiscutere clausole sull' Iva

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Matteosi prepara ad un autunno caldo. Il ministro degli Interni sa bene che il governo dovrà fare i conti con lae su questo terreno che passa per via xx Settembre l'esecutivo si gioca molto del suo futuro. Da un lato i grillini in pressing per il reddito di cittadinanza e per i tagli alle pensioni alte per finanziare le minime, dall'altro la Lega che chiede una vera e propria riforma fiscale con la flat tax e un superamento totale della legge Fornero. In mezzo a queste pressioni c'è il ministro dell'Economia Tria che di fatto dovrà trovare le coperture per finanziare le misure di grillini e leghisti.sa anche bene che l'Europa vigilerà'operato dell'Italia e proprio a Bruxelles il ministro manda un messaggio chiaro: "L"obiettivo è non superare il 3% e non fare quel che fanno molti altri paesi europei".Poi mette in cantiere il primo punto della: ...