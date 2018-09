Salvini-Berlusconi | ad Arcore prove di disgelo

DIETRO LE QUINTE/ Nomi (e veti) del risiko Berlusconi-Salvini su regionali e Rai : I due leader si sono incontrati ad Arcore per parlare di elezioni regionali. Perché sulla Rai la Lega potrebbe giocare a Forza Italia uno scherzetto. Insieme al Pd. VINCENZO PAOLO CAPPA(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Incontro Salvini-Berlusconi, ecco la trappola dell'ex premier, di A. FannaLEGHISMI/ Dal 15 settembre '96 a oggi, così Salvini ha tradito il Nord, di R. Locatelli

Incontro Salvini-Berlusconi - ecco le garanzie chieste da Silvio. Di Maio tranquillo… sarà vero? : Incontro Salvini-Berlusconi, Di Maio: “Fastidio? No”. Ma lo staff: “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del ConsiglioLuigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: ...

Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Incontro Salvini-Berlusconi - Di Maio : “Fastidio? No”. Ma lo staff : “Forte irritazione che si parli di garanzie su Mediaset” : “Fastidio? Assolutamente no“. Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio non pare preoccupato dall’Incontro faccia a faccia tra il suo socio di governo Matteo Salvini e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una linea ufficiale che nel M5s è confermata anche dalla risposta di un altro ministro, Barbara Lezzi: “Sono affari suoi”. C’è la linea ufficiale e poi c’è il pensiero che trapela ...

Berlusconi-Salvini - incontro ad Arcore : verso intesa su Foa in Rai e Regionali/ Meloni : "Domani vertice cdx" : Salvini e Berlusconi ad Arcore: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni Regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Meloni : "Ottima notizia la ripresa dei rapporti tra Salvini e Berlusconi" : "Io credo che fosse necessaria, ed è una ottima notizia, la ripresa di rapporti sereni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quanto prima si deve organizzare un vertice del centrodestra. Già domani ...

Incontro Salvini-Berlusconi - Giorgetti : "Divergenze di vedute" : Tajani: "Non si è parlato di Rai, nessun accordo sui nomi". Presto nuovo Incontro con anche la Meloni che dice: "Già domani potrebbe essere un buon giorno per vedersi"

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

BERLUSCONI-Salvini - VERTICE AD ARCORE : "NON SI È PARLATO DI FOA IN RAI"/ Tajani - "governo Lega-M5s non durerà" : Salvini e Berlusconi ad ARCORE: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Giorgetti : differenze di vedute fra Salvini e Berlusconi : L'incontro di ieri sera tra Salvini e Berlusconi è stato cordiale ma permangono differenze di vedute. A rivelarlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. "Salvini e Berlusconi - dice l'esponente leghista a margine di un evento alla farnesina - si sono incontrati dopo tanto tempo. L'incontro è stato cordiale ma non con una perfetta coincidenza di vedute". ...