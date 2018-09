Salvini a Bonafede | masturbazione in pubblico torni a essere reato

DI BATTISTA VS LEGA : "Salvini RESTITUISCA MALTOLTO"/ Ultime notizie - Bonafede concorda : "rispettare sentenze" : Alessandro Di BATTISTA contro tutti. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per tutti: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Un altro pm vuole indagare Salvini. Bonafede pronto a dare l'autorizzazione : Dopo l"indagine per il caso Diciotti e la sentenza del tribunale del Riesame di Genova sui fondi della Lega, ora Salvini rischia di dover affrontare una terza battaglia contro pm e magistratura. E a "dare il via libera" all"indagine contro di lui dovrebbe essere il collega di governo, Alfonso Bonafede.Due giorni fa non sono passate inosservate le dichiarazioni con cui il Guardiasigilli grillino ha stigmatizzato l"affondo del ministro ...

Magistrati - Bonafede risponde a Salvini : "Non torniamo nella seconda Repubblica" : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato l'uscita di oggi del suo collega dell'Interno Matteo Salvini contro i Magistrati di Palermo che indagano su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti della nave Diciotti. Intervenendo su Radio Uno Rai il guardasigilli ha detto:"Il ministro dell'Interno può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. ...

Bonafede richiama Salvini : "Sui magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...