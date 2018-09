Salute | i prodotti chimici contenuti nei cosmetici possono danneggiare gli ormoni delle

meteoweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Nella vita di tutti i giorni siamo esposti a moltiche potrebbero avere effetti negativi sui nostri. Questi cambiamenti ormonali sono stati collegati a diversi risultati negativi per la, come malattie cardiovascolari e tumori al seno. La comprensione di questi, dunque, è importante per lapubblica e in particolare per quelladonne, dal momento che la loro esposizione a questiè spesso più alta a causa della loro presenza indi bellezza. Un nuovo studio della Dott.ssa Anna Pollack (George Mason University) e dei suoi colleghi, pubblicato su Environment International, ha svelato le connessioni tra iampiamente utilizzati neiper la cura personale e i cambiamenti neglisessuali. Sono stati analizzati 509 campioni di urine, raccolti da 143 donne di età compresa tra 18 ...