Russi furiosi con Israele per un aereo abbattuto | Putin calma la situazione

ilfoglio

(Di martedì 18 settembre 2018) New York. E’ un segreto di Pulcinella che la Siria del presidente Bashar el Assad reagisca in modo scomposto alla campagna sempre più intensa di bombardamenti israeliani. A volte nega l’accaduto, come è successo il 2 settembre quando i jet israeliani hanno distrutto un edificio di cinque piani che s