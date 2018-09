Roubini | crisi potrebbe spingere Italia fuori dall' Eurozona

Nouriel Roubini : 10 segnali di nuova crisi nel 2020 - "possono portare l'Italia fuori dall'euro" : Il 2020 come il 2008. In un articolo su Project Syndacate, Nouriel Roubini, professore presso la Stern School of Business della NYU e Brunello Rosa, co-fondatore e ceo di Rosa & Roubini Associates vedono inquietanti parallelismi che fanno temere che la crisi economica peggiore della storia recente possa ripresentarsi nel prossimo futuro. Il tutto mentre si celebrano i 10 anni del collasso della Lehman Brothers, la caduta del gigante che ...