Roma | soldi per case popolari Ater | 7 arrestati e 52 indagati

Roma - 'Operazione Anaconda' : soldi in cambio di alloggi popolari - sei arresti : I Carabinieri del Gruppo III Nomentano di Roma, hanno eto questa mattina sei ordinanze di custodia cautelare, a carico di altrettanti soggetti che, in qualita' di funzionari pubblici, operavano all'interno del comune di Roma. Le accuse nei confronti di questi ultimi sono di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, abuso di sistemi informatici telematici e falsita' in atti pubblici. Secondo gli investigatori che hanno portato a termine ...

Ater Roma - soldi e viaggi in cambio di case e favori : sette arresti - 52 indagati. “Vedi un po’ te - o il regaluccio o la cena” : “Me faccio fa’ la delibera pe’ fa’ tutti i lavori, pieni lavori… stai sereno”. Un’organizzazione in piena regola, con tanto di prezzario, dipendenti pubblici corrotti e intermediari che agganciavano chi aveva bisogno di “favori” per sistemare le pratiche o ottenere un alloggio popolare. In 7 sono finiti questa mattina agli arresti domiciliari, a fronte di 52 indagati totali, nell’ambito dell’operazione “Anaconda”, coordinata ...

Fiumicino. Da casa di Romano Bedini spariti soldi e la sua auto : Mistero a Fiumicino dove Romano Bedini, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Luigi Francesco Pierobon.

Roma : chiede soldi all’ex in cambio del suo silenzio - arrestata : Roma – Una relazione extra-coniugale nata anni fa tra una donna e un uomo, lui che nel 2014 ha deciso di ravvedersi e interrompere il rapporto, lei che la prende male e minaccia di raccontare tutto alla moglie dell’ex amante. In cambio del silenzio, la donna ha preteso dal suo ex uno “stipendio” variabile tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Sono gli elementi di una storia di passione, divenuta ben presto un incubo per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

Quindicenne Romano preso a testate dalla baby gang sul lungomare di Tortoreto : 'Dacci i soldi' : ... per divertimento e per dimostrare agli amici di essere capaci di farlo, ora si fanno largo anche le baby gang che emulano Roberto Spada e la sua testata : il riferimento è al fatto di cronaca ...

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Roma - gang dei 'falsi eroi' : molestavano donne in strada - un complice le salvava ma chiedeva soldi in cambio : Gli amici si scoprono sempre nel momento del bisogno. Ma se poi chiedono soldi in cambio del sostegno, allora c'è qualcosa che non va. Tra le tante truffe da strada, quella del falso eroe è senza ...

Florenzi core de Roma : 'Meglio l'amore dei soldi' : Un contratto voluto e discusso, per alcuni versi, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, con tanto di contestazione di alcuni tifosi a Latina , durante la prima amichevole stagionale,...

Bilancio Roma - arriva il primo ok : soldi al ponte dello stadio - ma su Multiservizi no alla salvaguardia per i 2.600 lavoratori : Il dramma umano dei lavoratori in lacrime della Roma Multiservizi, che si sono visti respingere un emendamento per prevedere una clausola di salvaguardia di 2.600 posti di lavoro e dei relativi livelli contributivi. Cosa che probabilmente condannerà molti di loro al licenziamento, una volta messa a gara la quota privata della partecipata dei servizi e al prevalere delle logiche di mercato e del massimo ribasso. A latere, il Bilancio ...

Calciomercato Roma – I soldi di Alisson finiscono al… Bordeaux - recapitata la prima offerta per Malcom : le cifre : Incassati i soldi per la cessione di Alisson al Liverpool, la Roma è partita all’assalto di Malcom, esterno brasiliano di proprietà del Bordeaux C’è la prima offerta della Roma per Malcom, esterno offensivo di proprietà del Bordeaux seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter. Il club giallorosso ha deciso di reinvestire i soldi incassati dal Liverpool per Alisson, presentando la prima proposta ai francesi di oltre 35 ...

Roma - vende presine in strada ma non per soldi/ Ultime notizie - la “nonna” dell’uncinetto : foto diventa virale : Roma, vende presine in strada ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua foto diventa virale. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:10:00 GMT)