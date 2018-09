Roma | offerta clamorosa dall' Australia per Totti

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...

Roma - c’è un’offerta per Strootman che arriva da Marsiglia : possibile cessione a sorpresa : Kevin Strootman potrebbe sorprendentemente lasciare la Roma entro la fine del mese di agosto, il Marsiglia è partito all’assalto per il centrocampista Kevin Strootman preso d’assalto dal Marsiglia. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Roma, una notizia che di certo allarma un po’ i tifosi che non vorrebbero perdere l’olandese. A centrocampo di certo c’è abbondanza, ma Strootman è un ...

Calciomercato Roma - ore decisive per N'Zonzi. Il ds del Siviglia : 'Serve un'offerta importante' : L'entourage del classe '88 infatti, di cui fa parte anche il padre, chiede quattro milioni netti in virtù del recente titolo di campione del mondo, conquistato in Russia con la Nazionale francese. ...

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...

Roma - assalto a Neres : pronta l'offerta da 40 milioni : I botti di mercato non sono ancora finiti in casa Roma. Il direttore sportivo Monchi sta cercando di regalare a Di Francesco un centrocampista e un attaccante destro da affiancare a Cengiz Under. In ...

Calciomercato Roma – Nessuna offerta per N’Zonzi : un dettaglio frena i giallorossi dall’acquisto : frena la corsa della Roma per acquisire le prestazioni di Steven N’Zonzi: il centrocampista costa troppo rispetto all’età che ha e i giallorossi non vogliono accontentare le richieste del Siviglia La ricerca dell’ultimo tassello per completare il centrocampo della Roma continua. Il primo obiettivo dei giallorossi però non sembra più essere Steven N’Zonzi. La pista che porta al francese sembra essersi raffreddata a ...

La Roma prepara l’offerta (con contropartita) per Suso : il Milan ascolta attentamente : Roma su Suso, il ds Monchi prepara un’offerta super da presentare al Milan in queste calde ore di calciomercato estivo La Roma vuole Suso, dopo l’addio a Malcom non è più un mistero. Il calciatore del Milan è l’obiettivo numero 1 di Monchi, ds giallorosso, dopo che Di Francesco ha chiesto a gran voce un esterno mancino per il suo attacco. Ebbene, la Roma ha un’offerta pronta da presentare ai rossoneri, 18 milioni di ...

Roma - la verità di Monchi su Malcom : 'Pallotta ha voluto alzare l'offerta. Valutiamo azioni legali' : Monchi racconta la sua verità sulla trattativa Malcom, svelando un giallo che ha tenuto in ansia per 24 ore i tifosi della Roma pronti pronti ad accogliere l'attaccante all'aeroporto di Ciampino: 'Era ...

Calciomercato Roma - si fa dura arrivare a Malcom : ecco i dettagli dell’offerta presentata dal Barça al Bordeaux : L’inserimento del club blaugrana ha bloccato la trattativa tra Roma e Bordeaux per Malcom, il giocatore infatti non è partito come previsto per l’Italia Un intrigo in piena regola, una situazione che rischia di trasformarsi nel giallo del Calciomercato estivo. L’operazione Malcom si è complicata improvvisamente ieri sera per la Roma, pronta ad accogliere il giocatore a Ciampino. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Allo scalo ...