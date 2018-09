Roma | Manolas | ' Mi aspetto applausi dal Bernabeu Abbiamo perso giocatori importanti'

La Roma sorride : Manolas ok per il Chievo - Florenzi in gruppo. Bagno di folla per Under - DiFra e Perotti : L'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia ha appoggiato la linea del sindaco Virginia Raggi sugli studi dei flussi di traffico nell'ambito del progetto Stadio della Roma , annunciando ...

Roma - Manolas rientra a Trigoria : leggera distorsione alla caviglia - ma ci sarà per il Chievo : Sospiro di sollievo per Kostas Manolas . Il difensore ieri sera nel corso della partita Ungheria-Grecia , 2-1, ha chiesto il cambio per contusione alla caviglia destra dopo un fallo al 50' di Sallai, ...

Roma - si lavora sulla clausola di Manolas : Pericolo clausola per la Roma . Secondo Il Corriere dello Sport , il club giallorosso ha intenzione di ridiscutere il contratto di Kostas Manolas , in scadenza nel 2022, per aumentare o eliminare la clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

Manolas trasforma i fischi in applausi : da 1-3 a 3-3 - emozioni in Roma-Atalanta : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nella 2giornata di Serie A. Dopo poco più di un minuti la squadra di casa passa con un tacco al bacio di Javier Pastore . Passano 20 minuti, però, e la Dea ...

Roma-Atalanta - le pagelle : Manolas croce e delizia - De Rossi super. Rimandati Cristante e Pellegrini : La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nel posticipo del lunedì . I gialloRossi partono forte e passano con Javier Pastore che di tacco insacca un cross di Cengiz Under. Poco dopo la Dea ribalta ...

Roma-Atalanta 3-3 - Serie A 2018-2019 : Rigoni illude l’Atalanta - Florenzi e Manolas mettono il timbro sul pareggio : Un pareggio pirotecnico caratterizza il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Roma e Atalanta terminano il match con uno spettacolare 3-3, dividendosi la posta in palio con sprazzi di bel gioco ma anche svariati errori difensivi. Di Francesco si affida a Pastore e Under per affiancare Dzeko, mentre Gasperini opta per il turnover in vista del ritorno di Europa League contro il Copenaghen, lanciando nella mischia i ...