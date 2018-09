Roma | l' acquedotto del Peschiera compie 80 anni e raddoppia

Roma : per 80 anni acquedotto del Peschiera mostra a Palazzo Esposizioni : Roma – Le foto degli operai che scavavano quasi a mano la grande galleria di adduzione. Le immagini del 1938 per realizzare il ponte sul fiume Salto e quelle della costruzione del ‘calice’ della centrale di Salisano. E poi immagini d’archivio, documenti originali, video d’epoca e installazioni per ripercorrere la storia dell’acquedotto pensato agli inizi del Novecento per servire Roma, uno dei piu’ ...