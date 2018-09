Roma | beffa all' anagrafe | appuntamenti a uffici chiusi

Dzeko beffa i granata - la Roma vince al Grande Torino : La differenza tra Torino e Roma c’è ancora, anche se delle due sontuose campagne acquisti si vedono pochi frutti, almeno all’inizio, con appena quattro novità in campo. Una, però, è quella che entrando a partita in corso spezza l’equilibrio e regala a Di Francesco tre punti preziosi: è il classe 1999 Kluivert, figlio d’arte, che ad un minuto dal te...

Roma - la beffa del treno-discarica : i rifiuti restano al Salario : Ne parliamo dopo Ferragosto. La frase tormentone di questi giorni vale anche per le 700 tonnellate di spazzatura che da due mesi sono stipate in un treno, sotto il sole, nella stazione Roma ...

Roma - la beffa della spiaggia sul Tevere : accordo con i rom per aprirla : Altro che polizia municipale a controllare la nuova spiaggia di Roma quando sulla riva del Biondo fiume scende la notte. Non servirebbero neanche gli agenti della polizia locale (indispettiti dal nuovo compito che gli è piovuto addosso) a proteggere il piccolo stabilimento “Tiberis” proprio sotto al ponte Marconi. Ci pensano i rom, gli stessi nomadi che, ai tempi della bonifica dell’area, furono allontanati dalle capanne di fortuna innalzate tra ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Ufficiale - beffa Roma : Malcom è del Barcellona : beffa clamorosa per la Roma, Malcom è ufficialmente un calciatore del Barcellona, i giallorossi avevano chiuso la trattativa con il Bordeaux poi l’inserimento dei blaugrana che ha cambiato le carte in tavola. “Il costo dell’operazione – fa sapere il Barcellona in un comunicato Ufficiale – sarà di 41 milioni di euro più un milione di bonus. Il giocatore firmerà un contratto con il club per le prossime cinque ...