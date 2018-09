Roma al Bernabeu | quote dei ‘bookie’ da testa-coda

calcioweb.eu

: ?? 5 i precedenti giallorossi al Bernabeu in #UCL: il bilancio è di 2 vittorie per l'#ASRoma, 1 pareggio e 2 success… - OfficialASRoma : ?? 5 i precedenti giallorossi al Bernabeu in #UCL: il bilancio è di 2 vittorie per l'#ASRoma, 1 pareggio e 2 success… - ItalyinSPA : RT @ItalyinSPA: Champions League ??- Partita di calcio Real Madrid-Roma allo stadio Santiago Bernabéu, mercoledì 19 settembre 2018. Informa… - mudo03 : RT @OfficialASRoma: ?? 5 i precedenti giallorossi al Bernabeu in #UCL: il bilancio è di 2 vittorie per l'#ASRoma, 1 pareggio e 2 successi de… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Non poteva esserci peggior avversario per lanell’esordio stagionale in Champions League. La squadra di Di Francesco si presenta mercoledì sera in casa di un Real Madrid che negli impegni europei dà solitamente il meglio. Due stentati pareggi e un k.o. sono il bilancio giallorosso delle ultime tre partite di campionato, un andamento che si riflette sull’analisi dei trader di Snai: Real Madrid favoritissimo a 1,35, già il pareggio sale a 5,25 mentre il blitznista sarebbe un colpo da 7,75. Nel lungo termine la situazione migliora per i giallorossi. Nella scommessa su chi passerà il turno nel Gruppo G (dove oltre al Real giocano CSKA e Viktoria Plzen), la squadra della Capitale è a 1,25. Trasferta spagnola anche per la Juventus, che sempre mercoledì sera affronterà il Valencia al Mestalla. Snai vede i bianconeri ampiamente favoriti, a 1,83, mentre il pareggio ...