Rom ruba venti chili di rame dall' ospedale | i carabinieri lo arrestano

Roma - rubavano cellulari sulla metro A e li rivendevano subito dopo a piazza Vittorio : I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato tre cittadini stranieri, un 31enne romeno, un 28enne peruviano e un 47enne marocchino, tutti già noti alle forze ...

MARTINA LUCHENA QUASI DERUBATA DAI Rom/ Sfogo dell'ex di Uomini e Donne : "La giustizia in Italia? Fa schifo" : MARTINA LUCHENA di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. Il motivo sta nel lungo Sfogo pubblicato su Instagram, in cui racconta il tentativo di furto.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:43:00 GMT)

Uomini e donne - Martina Luchena derubata dai Rom : 'Italia di m*** - schifo - questi zingari...'. Video brutale : 'Schifata dall'Italia'. Martina Luchena , ex corteggiatrice di Uomini e donne , si sfoga dopo una disavventura in metropolitana. Alcuni 'zingari' , come li chiama su Instagram la modella, hanno ...

Roma : Tenta di rubargli moto ma poliziotto libero da servizio lo arresta : Roma – E’ finito in manette l’uomo di 55 anni che aveva rubato una moto in centro. Il malvivente ha visto una bella motocicletta parcheggiata fuori da un negozio e, nonostante fosse chiusa con il bloccasterzo, ha deciso che doveva essere sua e l’ha presa. Il ladro non sapeva pero’ che il proprietario e’ un poliziotto, in servizio presso l’Ufficio Stampa della Questura, che, non appena si e’ accorto ...

ORVIETO - Rom SORPRESA A RUBARE : ORVIETO Questa mattina, la Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di ORVIETO ha denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni, emesso dal ...

Ruba la pizza dal piatto di un cliente seduto al tavolo esterno di un ristorante di Roma : arrestato : Si è avvicinato a uno dei tavoli esterni di un ristorante di piazza Trilussa, al centro di Roma, e ha Rubato dal piatto di un cliente la pizza che il cameriere gli aveva appena servito. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Trastevere con le accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di un cittadino marocchino di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi ...

Roma : Ruba pizza da piatto cliente ristorante e aggredisce carabiniere - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino marocchino di 49 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con numerosi precedenti alle spalle, con le accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si e’ avvicinato ad uno dei tavoli esterni, di un ristorante di piazza Trilussa e, con mossa fulminea, ha sfilato dal ...

Avellino - 20enne Romena ruba un iPhone e lo nasconde nel reggiseno : colta sul fatto : Una donna di vent'anni, di origine romena ma residente a Fisciano Salerno, ha cercato di rubare un iPhone nascondendolo nel proprio reggiseno. L'accaduto è avvenuto in un centro commerciale nell'avellinese, nel dettaglio ad Atripalda: la donna non è riuscita a scappare con il bottino che, alla fine, è stato riportato al negozio dai carabinieri. A cogliere sul fatto la donna, secondo il sito di notizie Fanpage.it, sono state le forze dell'ordine ...

Roma : rubano furgone e provocano sinistro stradale - due arresti : Roma – Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto – con l’accusa di ricettazione in concorso – due cittadini romeni di 46 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, dopo aver provocato un sinistro stradale alla rotonda tra via Prenestina e via Prenestina bis, si sono dati alla fuga venendo ...

Furgone rubato a Roma e intercettato a Imola : all'interno un arsenale di taser e fucili elettrici : C'era anche l'ultimo ritrovato in campo di difesa personale: un telefono cellulare perfettamente funzionante che però si trasforma in un micidiale taser, capace di scaricare ben 80.000...

Rom si fingono direttori di banca e derubano gli anziani : 'Lo dice la legge Salvini' : Si sono finti direttori di banca e, citando una fantomatica legge Salvini , hanno convinto un'anziana a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat, con tanto di pin. Tre sinti - Armandino e Irma Cena,...

