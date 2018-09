Rolfi | R Lombardia | | regione protagonista a Salone gusto di Torino

Lombardia : Rolfi - autorizzato controllo selettivo del cormorano (2) : (AdnKronos) - Gli interventi riguarderanno 923 cormorani, pari al 10 per cento degli individui di cormorano conteggiati con il 'Censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti in Lombardia-International waterbird census' nel mese di gennaio 2018. Al fine di non superare il numero massimo di cap

Lombardia : Rolfi - autorizzato controllo selettivo del cormorano : Milano, 17 set. (AdnKronos) - L'incremento in Lombardia del cormorano ha determinato la riduzione di una quota sempre più significativa negli stock ittici, con effetti dannosi sulle produzioni e sulle attività di pesca professionale e sportiva. Per questo, la Giunta regionale della Lombardia, riunit

Lombardia : Rolfi - ok Ue a modifiche programma sviluppo rurale 2014-2020 : Milano, 13 set. (AdnKronos) - La Commissione Ue ha approvato la proposta di modifica al programma di sviluppo rurale 2014-2020 presentata dalla Regione Lombardia. Si tratta di un passaggio importante per rafforzare la strategia dello sviluppo agricolo nella regione, adattandola ai cambiamenti e cons

Lombardia : Rolfi - ok Ue a modifiche programma sviluppo rurale 2014-2020 (2) : (AdnKronos) - "La conversione a biologico, per la quale destiniamo 7 milioni di euro in più -avverte l'assessore- consente di stare sui mercati internazionali e rappresenta un valore aggiunto per la distintività dei nostri prodotti, la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo e va valorizzata. C

Lombardia : Rolfi - parchi siano più fruibili e opportunità per tutti : Milano, 6 set. (AdnKronos) - L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi ha visitato il Parco Agricolo Regionale del Monte Netto, in provincia di Brescia, un'area verde che si estende su oltre 14 chilometri quadrati e che interessa i Comuni di Capriano

Lombardia : Rolfi - parchi siano più fruibili e opportunità per tutti (2) : (AdnKronos) - "In questo quadro - ha proseguito Fabio Rolfi - occorre ampliare la platea di visitatori, sostenendo con forza gli interventi di miglioramento ambientale, paesaggistico e di valorizzazione, anche con operazioni di semplificazione normativa, per ridurre la burocrazia che troppo spesso s

Alimenti : Rolfi - Lombardia con governo in difesa Made in Italy : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - "La Lombardia è pronta ad affiancare il governo per una battaglia in sede europea sulla difesa del 'Made in Italy' e sull'obbligo di indicare la provenienza di un prodotto e delle materie prime". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione

Caccia : Lombardia sfida Ispra - assessore Rolfi lancia appello a governo (2) : (AdnKronos) - In questo senso, occorre "trovare un compromesso" e calcolare i rischi: l'infrazione non scatta per la Caccia in deroga allo storno e su questo terreno bisogna giocare una partita "in tandem" con il governo. Più difficile la trattativa tra Regione Lombardia e Ispra sugli altri fronti,

Caccia : Lombardia sfida Ispra - assessore Rolfi lancia appello a governo : (AdnKronos) - Milano, 24 lug. Regione Lombardia sfida Ispra approvando la delibera che dà il via libera alla Caccia in deroga allo storno durante la prossima stagione venatoria e l'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi lancia un appello al governo e al ministro Sergio Costa perché venga modificato l

Lombardia : Rolfi - 330mila euro per agricoltori danneggiati da coleotteri : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Riaperto il bando per la presentazione delle domande di indennizzo per danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per Anoplophora chinensis, Anoplophora glabrippennis, Aromia bungii, Popillia japonica ed Erwinia amylovora in Lombardia. Lo annuncia Fabio R

Lombardia : Rolfi - 330mila euro per agricoltori danneggiati da coleotteri (2) : (AdnKronos) - Il compenso previsto e' calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri: il piu' probabile valore di mercato delle piante oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui queste vengano distrutte; i

Lombardia : Rolfi - Lago di Garda motore turistico del Paese : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – “Questa straordinaria infrastruttura rappresenta una grande opportunità per il territorio bresciano e lombardo”. Lo ha affermato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, partecipando all’inaugurazione della nuova ciclopista ‘Garda by bike’ a Limone sul Garda (Bs). L’impianto, spiega, “ha già richiamato ...

