Ridurre gli ostacoli per l' assunzione di rifugiati | rapporto SEM

Tria agli investitori : "Ridurre il carico fiscale sulla classe media - oltre la flat tax" : MILANO - 'Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media'. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rilancia il piano di riduzione del carico fiscale intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. 'Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale ...

Instagram svela i suoi segreti ai genitori : Ridurre il divario con i figli è possibile : Un tentativo lodevole, non c'è dubbio. Tentare di avvicinare generazioni differenti ad uno strumento che sta sempre più cambiando le nostre vite, impegnando il nostro tempo e influenzando i nostri processi mentali. E' questo che sta cercando di fare Instagram [VIDEO], il social network da tempo molto attento alla qualita' della vita ed al benessere dei propri utenti, tanto da dedicare una sezione sul proprio sito appositamente studiata per ...

Non solo lampadine : 5 consigli per Ridurre i consumi energetici in casa (e risparmiare) : Dal primo settembre, con l’entrata in vigore della direttiva europea 244, l’Italia può illuminarsi solo con lampadine LED, cioè le lampadine a basso consumo energetico che mandano definitivamente in pensione quelle alogene. Una scelta che ridurrà annualmente i consumi del nostro Paese di 48 TWh di energia, permettendo alle famiglie italiane di risparmiare circa 115 euro l’anno (1). Ma cambiare le lampadine non è l’unico modo per risparmiare ...

Clima - Yellen : “Carbon tax’ per Ridurre le emissioni negli Usa’ : ”Il cambiamento Climatico è un problema che dobbiamo affrontare” e gli Stati Uniti possono fare la loro parte riducendo le emissioni con l’imposizione di una ‘carbon tax’. Parola di Janet Yellen, l’ex presidente della Fed entrata a fra parte del Climate Leadership Council, il gruppo bipartisan appoggiato da colossi come Exxon, General Motors e Johnson & Johnson. ”Quando il problema sono i danni ...

Alluvione Livorno - Mattarella un anno dopo : “Ridurre il rischio idrogeologico elevando gli standard di sicurezza” : Onorare e rispettare le vittime ripristinando gli equilibri ambientali sostenibili, riducendo il rischio idrogeologico ed elevando gli standard di sicurezza. A un anno di distanza dall’Alluvione di Livorno che fece 8 morti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime del maltempo sollecitando “riflessione e impegno comune, per operare con rigore, in piena collaborazione tra gli organismi interessati, ...

FFS vogliono Ridurre numero distributori automatici di biglietti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa : Ridurre diseguaglianze - serve nuovo ordine economico : Roma – “Aiutiamoci a sviluppare la solidarieta’ ed a realizzare un nuovo ordine economico che non generi piu’ scarti arricchendo l’agire economico con l’attenzione ai poveri e alla diminuzione delle disuguaglianze. Abbiamo bisogno di coraggio e di geniale creativita’”. Lo afferma Papa Francesco nell’intervista pubblicata da ‘Il Sole 24 Ore’. “Lavorare fa bene perche’ ...

Trenta : Ridurremo gli acquisti degli F35 - tagliarli è impossibile : Roma, 6 set., askanews, - 'Il numero degli F35 è una vicenda che va avanti da un ventennio. tagliarli all'improvviso oggi è molto difficile. Però si può ridurre. Stiamo prendendo tutte le informazioni,...

Notte Europea dei Ricercatori al Museo Explora : “Io non spreco” per scoprire come Ridurre gli sprechi alimentari : Al Museo Explora Io non spreco, per scoprire come ridurre lo spreco alimentare, evento promosso in occasione della 13ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, dedicata al progetto BE a citizEn Scientist: la scienza è partecipata (BEES). Ingresso gratuito al Museo alle 19.30 e alle 21.15, con laboratori su prenotazione e attività a fruizione libera: Io non spreco intende sensibilizzare bambini e famiglie sul ...

Argentina in crisi - Macri : “Tassa sulle esportazioni e taglio di alcuni ministeri per Ridurre il deficit. Servono sacrifici” : Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha annunciato un pacchetto di misure di austerità tra cui imposte sulle esportazioni e l’eliminazione di alcuni ministeri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l’economia. L’annuncio dell’ex presidente del Boca Juniors ed imprenditore è arrivato al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro costringendo la Banca centrale a elevare i ...

Clima : New York si muove per Ridurre l’inquinamento - stretta sui consumi elettrici degli edifici : Una nuova proposta di legge ha come oggetto gli edifici di New York, la maggiore fonte di diossido di carbonio, e prevede l’obbligo che riducano il loro uso di energia del 20% entro il 2030: tale misura, insieme all’aumento dell’utilizzo delle energie rinnovabili, potrebbe ridurre dell’80% le emissioni della Grande Mela. I consumi elettrici e il riscaldamento rappresentano il 70% dell’inquinamento prodotto da New ...

Insicurezza alimentare nel Sahel : le agenzie alimentari dell’ONU s’impegnano a raddoppiare gli sforzi per Ridurre fame e povertà : I responsabili dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM) si sono impegnati a rafforzare il sostegno agli sforzi regionali per affrontare la situazione critica della sicurezza alimentare e nutrizionale nel Sahel. Si stima che nell’attuale stagione magra siano circa 6 milioni le persone ...

Rugby - RIVOLUZIONE in Inghilterra : si deve placcare sotto le ascelle. Per Ridurre gli infortuni - cambia lo sport? : Grande RIVOLUZIONE nel Rugby inglese: la seconda divisione, infatti, sarà protagonista di un nuovo regolamento sui placcaggi che potrebbe poi essere introdotto anche nei campionati maggiori e nei grandi tornei internazionali che coinvolgono le Nazionali. Siamo di fronte a uno stravolgimento epocale: la linea al di sopra della quale non si potrà placcare sarà quella delle ascelle e non più quella delle spalle. Il placcaggio è l’essenza di ...

Londra - dal 2020 auto a passo d'uomo per Ridurre gli incidenti - : Il limite sarà fissato a 20 miglia, circa 32 chilometri orari, nella Congestion Charging Zone, la zona già soggetta a pedaggi per il traffico privato. I rischi di morte per i pedoni si ridurrebbero ...