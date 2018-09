Riceve proposta di matrimonio a bordo dell' aereo | hostess licenziata

Riceve proposta di matrimonio in volo - hostess licenziata : “Ha trascurato sicurezza dei passeggeri” : A maggio la sorpresa del fidanzato durante il volo di un aereo della China Eastern Airlines, la compagnia per la quale la ragazza lavorava. La sua gioia però è stata rovinata dalla lettera di licenziamento ricevuta la scorsa settimana.Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita - trama puntate dal 3 all’8 settembre : Ursula è viva - Trini Riceve proposta di matrimonio : Anticipazioni una Vita, puntate dal 3 all’8 agosto 2018. Ursula riappare in un luogo misterioso, Ramon è convinto che la moglie l’abbia tradito e vuole riconquistarla. Duro scontro tra Caeytana e Mauro. Anticipazioni settimanali Una Vita, da lunedì 3 a sabato 8 settembre 2018. Tante novità sono attese ad Acacias 38, come la ricomparsa di Sara Rubio e Trini riceverà una proposta di matrimonio. In tanti pensano che ...